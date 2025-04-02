Biniware Run 萬用選單，快速啟動器

電腦用久了，很多常用的功能其實就那些，不是開Word、開記事本，不然就開網頁或其他常用的服務。

很多人會把常用的文件、軟體或圖示放在桌面上，以便要用時可以從桌面找，不過如果你同時又開了很多時視窗，要回到桌面找東西又會很麻煩。

如果想讓自己操作電腦更快、跟順手的話，可以下載免費的 Biniware Run 小程式，執行之後會有一個紅色圓圈圈常駐在桌面最上層，直接把你常用的軟體、文件或網頁拉到 Biniware Run 圖示上，下次當我們按一下 Biniware Run 的圖示，便能快速開啟你要用的文件、程式或網頁…

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Biniware Run

Biniware Run 軟體版本： 7.5.0.0

7.5.0.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 545KB

545KB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： Biniware

Biniware 軟體下載： Download 下載

執行 Biniware Run 後桌面會多出一個紅色圈圈的圖示，在上面按滑鼠左鍵可以出現快捷選單，按滑鼠右鍵則可出現設定選單。

開啟 Biniware Run 設定畫面後，可手動新增快捷啟動項目。

弄好之後，在紅色圈圈上點一下滑鼠左鍵，即可快速執行你要用的程式、網頁或文件。

可以直接把其他軟體捷徑或檔案、文件的連結拉到 Biniware Run 圖示上，拉過去就可以直接使用。