Biniware Run 萬用選單，快速啟動器

電腦用久了，很多常用的功能其實就那些，不是開Word、開記事本，不然就開網頁或其他常用的服務。

很多人會把常用的文件、軟體或圖示放在桌面上，以便要用時可以從桌面找，不過如果你同時又開了很多時視窗，要回到桌面找東西又會很麻煩。

如果想讓自己操作電腦更快、跟順手的話，可以下載免費的 Biniware Run 小程式，執行之後會有一個紅色圓圈圈常駐在桌面最上層，直接把你常用的軟體、文件或網頁拉到 Biniware Run 圖示上，下次當我們按一下 Biniware Run 的圖示，便能快速開啟你要用的文件、程式或網頁…

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Biniware Run
  • 軟體版本：7.5.0.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：545KB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：Biniware
  • 軟體下載：Download 下載

執行 Biniware Run 後桌面會多出一個紅色圈圈的圖示，在上面按滑鼠左鍵可以出現快捷選單，按滑鼠右鍵則可出現設定選單。

開啟 Biniware Run 設定畫面後，可手動新增快捷啟動項目。

弄好之後，在紅色圈圈上點一下滑鼠左鍵，即可快速執行你要用的程式、網頁或文件。

可以直接把其他軟體捷徑或檔案、文件的連結拉到 Biniware Run 圖示上，拉過去就可以直接使用。

發文時間：4/2/2025 09:22，最後更新：4/2/2025 09:27

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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