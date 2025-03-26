LINE多重登入：在2支手機登入同一個帳號！ 終於來了

今天在 Android 版的 v15.4.0 更新之後，LINE 終於可以支援同帳號、多支手機登入聊天的功能了。真不知道 LINE 在堅持什麼，明明就非常一般的普通多重登入功能而已，偏偏就不給弄，還搞得有夠麻煩。一直到最近不知道是不是年輕人都不用 LINE 了，才慢慢醒過來了。

總之，如果你有一台 iPhone、一台 Android 安卓手機，現在可以登入同一個 LINE 帳號，不用怕漏掉訊息了。建議還是改用 TelegramSignal 啦，Telegram 根本就… 天堂。

說真的，搞這樣實在有夠…

什麼是主要裝置與追加裝置？

  • 主要裝置：用戶註冊LINE帳號時所使用的裝置，允許管理帳號設定。(例如：變更電話號碼、電子郵件帳號及密碼等)
  • 追加裝置：在其他裝置上登入相同LINE帳號以繼續使用，但使用功能會有部分限制。

LINE 追加裝置設定方法：

記得去更新成最新版，版本說明裡面會寫【可將 Android 裝置設定為「追加裝置」】，這就是了。

LINE 最新版下載：Download 下載

LINE 追加裝置

當你裝好App，要登入時，會讓你選擇是要當作「主要裝置」還是「追加裝置」，追加裝置的意思就是… 你的 LINE 已經在其他手機登入了，現在是第二台。

LINE 追加裝置

弄好之後，在「主裝置」的「設定」→「我的帳號」最下面有個「登入中的裝置」，裡面會顯示目前同一個帳號已經登入哪些其他額外的裝置，包含手機、電腦版… 等等。

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發文時間：3/26/2025 16:26，最後更新：3/26/2025 16:59

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Author: 不來恩

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