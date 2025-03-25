如何凍結 iPhone App，避免偷聽偷看、偷傳資料？

大家平常都會在手機中安裝很多 App 或遊戲程式，如果你希望平常不使用的時候把它冰起來、不讓他運作，該怎麼做呢？

很久很久才用一次的 App 讓他活在那邊有什麼壞處呢？雖然 iPhone 的資源管理做得還不錯，不過有些程式可能還是偶爾會在背景執行些任務。當我們權限（如連網、麥克風、攝影鏡頭、GPS定位…等）都給了之後，其實不太容易隨時盯著某個 App 看有沒有偷偷在做什麼事….

正常來說當然每個 App 都很乖，不敢也不會亂來，怕的是如果程式被駭客入侵或漏洞被控制的話… 當程式偶爾偷偷透過你的手機搜集資料、偷聽、偷拍、監控你的時候，這就… 不好了。

知道風險之後，該怎麼做呢？一個一個關權限、要用再一個一個開也是可以啦。偏偏 iPhone 也沒提供直接「凍結」App 的功能，不過我們還是可以轉個彎透過「卸載 Offload App 」來處理他。

在 iPhone 凍結 App 的方法：

這裡用來「凍結」iPhone 應用程式的方法是透過系統內建的 App 卸載(Offload) 功能，「卸載 Offload App 」跟「刪除 Delete App」不一樣，所謂的卸載就是「把主程式刪掉但保留原本的設定與資料」。卸載之後還會留下 App 的圖示跟殼，要用的時候再按一下 App 圖示就可以重新下載安裝程式，然後像原本那樣使用，不用重新登入也不用重新設定。

這樣一來，可以不用重複設定權限與通知…等功能，要用的時候再多按一下就能正常運作啦。不過要注意的是，當 App 被 Offload 之後就完全睡死不會有推播通知囉～ 如果還是需要收到重要訊息的話就不要去弄他。

設定方法：

在 iPhone 開啟「設定」→「一般」→「iPhone 儲存空間」。

在「iPhone 儲存空間」中找到你要凍結、暫停使用的 App，按進去之後點「卸載 App」。

被卸載之後的 App 只會留著一個圖示跟殼，當你之後要再用的時候，點一下圖示，就可以自動下載 App 主程式，然後像原本那樣使用（資料跟設定都還會在，甚至不用重新登入）。

當然，你每天都要用的東西就不用多此一舉搞一堆，還有就是平常需要接收推播通知的 App 如銀行信用卡等就不要凍結他，不然就收不到了。