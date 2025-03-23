Opensignal：最真！手機上網速度測試工具

你的手機網路速度有多快呢？ 實際測了就知道！

Opensignal 是一個長久以來備受好評的行動網路測速軟體，提供 Wifi 與 4G、5G 網路的連線測試功能，以一般測試與影片測試兩種模式來讓我們檢測目前手機的連線狀態與網路速度。

Opensignal 可支援 iPhone, Android 兩種平台，測試結果提供下載/上傳頻寬、與 Latency 連線穩定度等資訊，整個介面很簡單，但很實用。實際上測出來的結果也比一些「快樂錶」好很多，相當接近真實狀況。

最特別的是， Opensignal 還提供了 Find Signal 功能，有個類似指北針的畫面，讓我們看看目前連線的基地台在什麼方向，甚至還有詳細的基地台列表，Cell Towers 頁面還可在地圖上顯示哪邊有基地台，如果你訊號不好的話往那個方向移動就對了！！

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Opensignal – 5G, 4G Speed Test

Opensignal – 5G, 4G Speed Test 軟體版本： 7.79.1-1

7.79.1-1 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 12 MB

12 MB 系統支援： Android 安卓手機

Android 安卓手機 官方網站： Opensignal.com

Opensignal.com 軟體下載： Android 安卓、iPhone

Opensignal 使用教學

點「Speed Test」或「Video Test」按鈕就可以開始測試。 開始測試之前，記得先把手機的 Wifi 關掉，不然你會測到 Wifi 的連線速度 ，在戶外的話就直接來。

測試完成後，會顯示目前的上傳、下載頻寬與連線延遲狀況。

手機訊號的指北針，往那個方向去，就是基地台的位置。另外還有基地台的清單與地圖，