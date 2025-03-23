Smash 超巨大檔案、不限流量分享（免費空間）

Smash 是個專注於提供快速、安全且簡單的網路檔案分享服務，也就是所謂的免空（免費空間）。一般 Free 免費方案就提供單檔 2GB、不限流量下載的服務，我們只要上傳之後，把下載網址傳給同學朋友，對方就能直接在 Smash 網站上下載到你的檔案。

Smash 免費版最單一檔案大支援2GB、不限流量下載，付費 Pro 版支援單檔 250GB，無限流量與 1TB 儲存空間，付費 Team 版則提供 500GB 的檔案大小與 2TB 的儲存空間，甚至還有更高階的 Enterprise 版。

免費版的檔案保留時間是7天，其他方案可以放更久。不過要注意的是，如果是檔案太大、下載的人數太多的情況，Smash 可能還是會要你排隊等。不過在一般小檔案的合理使用下，還是很迅速方便。

Smash 使用方法：

點中間的圖示就可以開始上傳檔案。

輸入你的 Email，再按「Get a link」按鈕。

收到 Email 後，輸入驗證碼按「Verify」。

取得你的下載連結…

大家拿這個連結就可以下載你的檔案囉…