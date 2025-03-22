[下載] Converseen：批次圖片轉檔/翻轉/壓縮/改大小.. PDF 圖片轉存

Converseen 是個跨平台的圖片轉檔軟體，提供檔案格式轉換、改大小、重設解析度、水平垂直翻轉畫面、旋轉角度、改檔名… 等多種常用的圖片轉檔功能，支援多檔案批次處理，執行速度也很快。還有個特別的功能，可以將 .ico 圖示裡面的畫面提取出來用。

Converseen 可處理 100+ 多種圖檔，包含 DPX, EXR, GIF, JPEG, JPEG-2000, PNG, SVG, TIFF, WebP, HEIC/HEIF…等常見的檔案格式。甚至還提供了 PDF 圖檔批次提取、轉存功能，相當不錯。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Converseen
  • 軟體版本：0.13.0
  • 軟體語言：28MB
  • 軟體性質：免費軟體（跨平台、開放原始碼）
  • 檔案大小：28MB
  • 系統支援：Windows, macOS, Linux, FreeBSD
  • 官方網站：Converseen
  • 軟體下載：Download 下載

Converseen 主要功能：

  • 執行單次或多次轉換。
  • 調整一張或多張圖片的大小。
  • 為您的網頁壓縮圖片。
  • 旋轉和翻轉圖片。
  • 使用遞增數字或前綴/後綴重新命名一組圖片。
  • 選擇重採樣濾鏡來調整圖片大小。
  • 將整個 PDF 轉換為多張圖片。
  • 從 Windows 圖標文件 (*.ico) 中提取圖片。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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