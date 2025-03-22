[下載] Converseen：批次圖片轉檔/翻轉/壓縮/改大小.. PDF 圖片轉存

Converseen 是個跨平台的圖片轉檔軟體，提供檔案格式轉換、改大小、重設解析度、水平垂直翻轉畫面、旋轉角度、改檔名… 等多種常用的圖片轉檔功能，支援多檔案批次處理，執行速度也很快。還有個特別的功能，可以將 .ico 圖示裡面的畫面提取出來用。

Converseen 可處理 100+ 多種圖檔，包含 DPX, EXR, GIF, JPEG, JPEG-2000, PNG, SVG, TIFF, WebP, HEIC/HEIF…等常見的檔案格式。甚至還提供了 PDF 圖檔批次提取、轉存功能，相當不錯。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Converseen

Converseen 軟體版本： 0.13.0

0.13.0 軟體語言： 28MB

28MB 軟體性質： 免費軟體（跨平台、開放原始碼）

免費軟體（跨平台、開放原始碼） 檔案大小： 28MB

28MB 系統支援： Windows, macOS, Linux, FreeBSD

Windows, macOS, Linux, FreeBSD 官方網站： Converseen

Converseen 軟體下載： Download 下載

Converseen 主要功能：