Glary Tracks Eraser 清除電腦使用痕跡，隱私別被看光光！
電腦只要一開機、開始使用之後就會留下記錄，更別說是上了什麼網站、曾經下載過什麼檔案、跟誰聊天、傳了什麼圖檔照片。
如果你不希望其他人知道你的隱私記錄，或者你的電腦即將移交給其他人或繳回公司、學校，除了手動備份、刪除自己的檔案資料夾之外，還可以用 Glary Tracks Eraser 軟體來清除所有使用痕跡與個人資料。
Glary Tracks Eraser 是一個相當簡單易用的小軟體，開啟後會自動掃描電腦中的各種隱私檔案與系統、軟體使用記錄，掃描完成後我們可以自行選擇要清除哪些項目，按下按鈕馬上就能全部清除。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Glary Tracks Eraser
- 軟體版本：6.0.1.19
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：12.1 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：Glarysoft
- 軟體下載：Download 下載
Glary Tracks Eraser 可完全清除最近使用過的檔案、開始選單搜尋/點按記錄、剪貼簿、暫存檔、資源回收筒、網路芳鄰連線記錄、Windows Event Logs（系統開關機記錄/登入登出/登入失敗/當機/錯誤報告/軟體安裝移除與使用等記錄）、其他軟體的操作記錄、多種網路瀏覽器的使用記錄…等，是個相當實用的小工具。
開啟 Glary Tracks Eraser 軟體後會自動開始掃描、分析，如果沒有的話可以自己按右上角的「分析」按鈕。掃描完後，按「刪除選取的痕跡」開始清除。
還可支援常見的多種網路瀏覽器與安裝在電腦中的各種軟體。