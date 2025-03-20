Glary Tracks Eraser 清除電腦使用痕跡，隱私別被看光光！

電腦只要一開機、開始使用之後就會留下記錄，更別說是上了什麼網站、曾經下載過什麼檔案、跟誰聊天、傳了什麼圖檔照片。

如果你不希望其他人知道你的隱私記錄，或者你的電腦即將移交給其他人或繳回公司、學校，除了手動備份、刪除自己的檔案資料夾之外，還可以用 Glary Tracks Eraser 軟體來清除所有使用痕跡與個人資料。

Glary Tracks Eraser 是一個相當簡單易用的小軟體，開啟後會自動掃描電腦中的各種隱私檔案與系統、軟體使用記錄，掃描完成後我們可以自行選擇要清除哪些項目，按下按鈕馬上就能全部清除。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Glary Tracks Eraser

Glary Tracks Eraser 軟體版本： 6.0.1.19

6.0.1.19 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 12.1 MB

12.1 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： Glarysoft

Glarysoft 軟體下載： Download 下載

Glary Tracks Eraser 可完全清除最近使用過的檔案、開始選單搜尋/點按記錄、剪貼簿、暫存檔、資源回收筒、網路芳鄰連線記錄、Windows Event Logs（系統開關機記錄/登入登出/登入失敗/當機/錯誤報告/軟體安裝移除與使用等記錄）、其他軟體的操作記錄、多種網路瀏覽器的使用記錄…等，是個相當實用的小工具。

開啟 Glary Tracks Eraser 軟體後會自動開始掃描、分析，如果沒有的話可以自己按右上角的「分析」按鈕。掃描完後，按「刪除選取的痕跡」開始清除。

還可支援常見的多種網路瀏覽器與安裝在電腦中的各種軟體。