FurMark 2：GPU 極限壓力測試工具（甜甜圈燒機軟體）
俗稱甜甜圈的 FurMark 是針對顯示卡運作、GPU 效能而設計的免費電腦燒機測試工具，支援 Windows 與 Linux 系統，透過模擬各種高負載圖形渲染的極端任務，來測試電腦設備的穩定性、高溫散熱與執行效能。
FurMark 基於 OpenGL 和 Vulkan API 用高強度圖形演算法來測試電腦在極高負載情況下的穩定性，可即時監控顯示卡的溫度、功耗、使用率與風扇轉速…等數據。
尤其現在先進晶片的溫度都不低、用電量也大，對整體散熱的要求非常高，如果可以穩定運作半小時、一小時而不破圖、變慢或出現其他錯誤、當機狀況，那應該就沒問題了。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：FurMark
- 軟體版本：2.7.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：30MB
- 系統支援：Windows, Linux
- 官方網站：https://geeks3d.com/
- 軟體下載：Download 下載
但要注意的是，散熱要真的做好再來測試，不然… 貴貴的。
測試時候，畫面中毛毛的甜甜圈會動得很厲害～
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3