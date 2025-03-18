FurMark 2：GPU 極限壓力測試工具（甜甜圈燒機軟體）

俗稱甜甜圈的 FurMark 是針對顯示卡運作、GPU 效能而設計的免費電腦燒機測試工具，支援 Windows 與 Linux 系統，透過模擬各種高負載圖形渲染的極端任務，來測試電腦設備的穩定性、高溫散熱與執行效能。

FurMark 基於 OpenGL 和 Vulkan API 用高強度圖形演算法來測試電腦在極高負載情況下的穩定性，可即時監控顯示卡的溫度、功耗、使用率與風扇轉速…等數據。

尤其現在先進晶片的溫度都不低、用電量也大，對整體散熱的要求非常高，如果可以穩定運作半小時、一小時而不破圖、變慢或出現其他錯誤、當機狀況，那應該就沒問題了。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：FurMark
  • 軟體版本：2.7.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：30MB
  • 系統支援：Windows, Linux
  • 官方網站：https://geeks3d.com/
  • 軟體下載：Download 下載

但要注意的是，散熱要真的做好再來測試，不然… 貴貴的。

測試時候，畫面中毛毛的甜甜圈會動得很厲害～

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最後更新：03-18, 2025 上午 11:23

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Author: 不來恩

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