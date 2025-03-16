Desktop Info：輕量即時硬體監控，桌面顯示 CPU 與記憶體使用率

Desktop Info 是個很特別的小軟體，執行之後，會在螢幕右上角顯示一個即時更新的資訊欄，就像桌布一樣貼在螢幕上，不會影響其他視窗或軟體的顯示與運作，又能在桌面即時顯示各種實用的電腦硬體監控資訊。

目前 Desktop Info 可顯示的資訊包含時間日期、 CPU使用率、目前最吃CPU的軟體、記憶體使用量、目前最吃記憶體的軟體、網路流量圖、磁碟可用空間、即時磁碟讀寫…. 等資訊，監控的項目相當多且實用，放在桌面上很方便卻又不干擾日常使用。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Desktop Info

Desktop Info 軟體版本： 3.18.0

3.18.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 15.8MB

15.8MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： Glenn

Glenn 軟體下載： Download 下載

解壓縮後執行「DesktopInfo.exe」程式，即可在桌面右上角看到一個資訊欄，裡面會有各種即時系統監控資訊。

在大約「Glenn」那個位置按滑鼠右鍵就可以叫出選單。

可另外選擇「Start W Mode」以視窗模式開啟監控畫面。

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