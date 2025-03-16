Desktop Info：輕量即時硬體監控，桌面顯示 CPU 與記憶體使用率
Desktop Info 是個很特別的小軟體，執行之後，會在螢幕右上角顯示一個即時更新的資訊欄，就像桌布一樣貼在螢幕上，不會影響其他視窗或軟體的顯示與運作，又能在桌面即時顯示各種實用的電腦硬體監控資訊。
目前 Desktop Info 可顯示的資訊包含時間日期、 CPU使用率、目前最吃CPU的軟體、記憶體使用量、目前最吃記憶體的軟體、網路流量圖、磁碟可用空間、即時磁碟讀寫…. 等資訊，監控的項目相當多且實用，放在桌面上很方便卻又不干擾日常使用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Desktop Info
- 軟體版本：3.18.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：15.8MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：Glenn
- 軟體下載：Download 下載
解壓縮後執行「DesktopInfo.exe」程式，即可在桌面右上角看到一個資訊欄，裡面會有各種即時系統監控資訊。
在大約「Glenn」那個位置按滑鼠右鍵就可以叫出選單。
可另外選擇「Start W Mode」以視窗模式開啟監控畫面。
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3