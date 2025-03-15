Ventoy 教學：最強多系統 USB 開機碟，輕鬆安裝 Windows 與 Linux

Ventoy 是一個超強大的開機隨身帶製作工具，可幫我我們將 Windows、Linux 或其他常見作業系統的光碟 ISO檔做成一個可開機、可執行系統安裝程序的 USB 隨身碟、外接 SSD 固態硬碟。

厲害的是，Ventoy 還可同時塞進多個不同類型的系統光碟映像檔，開機時還會有選單可以讓我們選擇、安裝不同系統，只要把 ISO 檔拉進去就可以搞定。

用 Ventoy 做成的 USB 開機碟可以同時支援 x86 Legacy BIOS、IA32 UEFI、x86_64 UEFI、ARM64 UEFI 和 MIPS64EL UEFI 等模式，也能直接瀏覽本機硬碟的 ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 影像檔，不管是拿來安裝 Windows/WinPE/Linux/ChromeOS/Unix/VMware/Xen.. 等系統都可以。

下載 Ventoy 軟體，把它安裝到你的 USB 隨身碟或 SSD 中。

接著將下載來的系統 ISO 映像檔直接拉到已安裝 Ventoy 的隨身碟裡，拉進去就好。

讓電腦重新啟動，並指定從 USB 開機。

馬上可以看到 Ventoy 的開機畫面，如果你有放了很多系統 ISO 檔，可以直接選擇不同版本的系統來開機、安裝。

選單有多種語言可以選。

Ventoy 特色功能： 100% 開放原始碼、使用簡單

快速(拷貝文件有多快就有多快)

可安裝在USB/本機硬碟/SSD/NVMe/SD卡等裝置上

直接從 ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 檔案啟動，無需解開

支援瀏覽並啟動本機硬碟上的ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 檔案

ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 檔案在磁碟上無需連續

支援MBR和GPT分割區格式

同時支援x86 Legacy BIOS 以及IA32/x86_64/ARM64/MIPS64 UEFI

UEFI 模式支援安全啟動(Secure Boot)

支援資料持久化

支援 Windows 系統的自動安裝部

支援 Linux 系統的自動安裝部署

Windows/Linux 自動安裝腳本中支援變數擴充

鏡像分區支援FAT32/exFAT/NTFS/UDF/XFS/Ext2(3)(4) 檔案系統

支援超過4GB的ISO檔

支援選單別名、選單提示訊息顯示

支援啟動密碼保護

保留ISO原始的啟動選單風格(Legacy & UEFI)

支援大部分常見作業系統, 已測試1200+ 個ISO文件

不只是能啟動ISO映像檔，而是支援啟動後完整的安裝過程

選單可以在清單模式和目錄樹模式之間隨時切換

提出”Ventoy Compatible” 概念

支援插件擴展，提供圖形化插件配置器

Linux vDisk(vhd/vdi/raw…) 啟動解決方案

支援向運行環境注入文件

支援動態替換ISO檔案中的原始啟動設定檔

高度可自訂的主題風格和菜單

磁碟硬體寫入保護開啟時不影響基本功能

不影響USB日常普通使用

版本升級時資料不會遺失

無需跟隨作業系統升級而升級Ventoy

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