GPU Shark 2 顯示卡、GPU 完整資訊檢測工具
GPU Shark 2 是一個專門用來監控、檢測顯示卡所有完整資訊的軟體，可以檢測顯示卡的 GPU 型號、設備 ID、規格、 驅動程式版本、使用率、溫度、功耗、頻率… 等等各種詳細資訊。
能支援目前較熱門的各大廠牌主流顯卡，雖然操作介面比較陽春，不過想看的資訊都可一目了然也是相當方便。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：GPU Shark 2
- 軟體版本：2.7.0.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：4.69MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：Geeks3D
- 軟體下載：Download 下載
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3