GPU Shark 2 顯示卡、GPU 完整資訊檢測工具

GPU Shark 2 是一個專門用來監控、檢測顯示卡所有完整資訊的軟體，可以檢測顯示卡的 GPU 型號、設備 ID、規格、 驅動程式版本、使用率、溫度、功耗、頻率… 等等各種詳細資訊。

能支援目前較熱門的各大廠牌主流顯卡，雖然操作介面比較陽春，不過想看的資訊都可一目了然也是相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： GPU Shark 2

GPU Shark 2 軟體版本： 2.7.0.0

2.7.0.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 4.69MB

4.69MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： Geeks3D

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