GPU Shark 2 顯示卡、GPU 完整資訊檢測工具

       

GPU Shark 2 是一個專門用來監控、檢測顯示卡所有完整資訊的軟體，可以檢測顯示卡的 GPU 型號、設備 ID、規格、 驅動程式版本、使用率、溫度、功耗、頻率… 等等各種詳細資訊。

能支援目前較熱門的各大廠牌主流顯卡，雖然操作介面比較陽春，不過想看的資訊都可一目了然也是相當方便。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：GPU Shark 2
  • 軟體版本：2.7.0.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：4.69MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：Geeks3D
  • 軟體下載：Download 下載

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最後更新：03-17, 2025 下午 12:09

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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