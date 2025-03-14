iwck 鍵盤鎖，清潔鍵盤很方便

iwck 的全名叫「I-wanna-clean-keyboard」，就單純字面上的意思，給想要清潔鍵盤的人用的。

就是當你電腦用一半，不想關機或登出，直接執行 iwck 的時候就可以把鍵盤的每一個按鍵都整個鎖住，要恢復的話就用滑鼠去點【Exit】按鈕就可以。

就這麼簡單。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： iwck

iwck 軟體版本： 3.05

3.05 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 509KB

509KB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： Nigh/I-wanna-clean-keyboard

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