iwck 鍵盤鎖，清潔鍵盤很方便

       

iwck 的全名叫「I-wanna-clean-keyboard」，就單純字面上的意思，給想要清潔鍵盤的人用的。

就是當你電腦用一半，不想關機或登出，直接執行 iwck 的時候就可以把鍵盤的每一個按鍵都整個鎖住，要恢復的話就用滑鼠去點【Exit】按鈕就可以。

就這麼簡單。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：iwck
  • 軟體版本：3.05
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：509KB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：Nigh/I-wanna-clean-keyboard
  • 軟體下載：Download 下載

其他常用軟體下載：

最後更新：03-17, 2025 下午 12:10

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *