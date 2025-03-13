Speak 英文智慧學習、模擬對話 App
Speak 是個多語言智慧學習的應用程式，透過不同使用需求與情境，依照你的職業與學習目的（如旅遊或商務洽公）可先選擇最簡單、最常用的語句來入門。
學語言最重要的就是要說，Speak 裡面有一大堆模擬真人對話的設計，除了一開始先讓你唸一些常見的句子，後面還可用你一句我一句的方式，像跟外國人講話一樣的練習外國語。除此之外還有真人影音的主題式課程以及 AI 實境模擬、AI 角色扮演… 等等，從初階到進階、中英翻譯輔助… 慢慢一步步熟悉聽跟說。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Speak – 英文口說智慧學習，讓你自信開口「說」英語
- 軟體版本： 3.93.0
- 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
- 軟體性質：試用版，更多功能需付費升級
- 檔案大小：225.8 MB
- 系統支援：iPhone, iPad
- 官方網站：Speakeasy Labs
- 軟體下載：Download 下載
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3