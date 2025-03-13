Speak 英文智慧學習、模擬對話 App

Speak 是個多語言智慧學習的應用程式，透過不同使用需求與情境，依照你的職業與學習目的（如旅遊或商務洽公）可先選擇最簡單、最常用的語句來入門。

學語言最重要的就是要說，Speak 裡面有一大堆模擬真人對話的設計，除了一開始先讓你唸一些常見的句子，後面還可用你一句我一句的方式，像跟外國人講話一樣的練習外國語。除此之外還有真人影音的主題式課程以及 AI 實境模擬、AI 角色扮演… 等等，從初階到進階、中英翻譯輔助… 慢慢一步步熟悉聽跟說。

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