Speak 英文智慧學習、模擬對話 App

       

Speak 是個多語言智慧學習的應用程式，透過不同使用需求與情境，依照你的職業與學習目的（如旅遊或商務洽公）可先選擇最簡單、最常用的語句來入門。

學語言最重要的就是要說，Speak 裡面有一大堆模擬真人對話的設計，除了一開始先讓你唸一些常見的句子，後面還可用你一句我一句的方式，像跟外國人講話一樣的練習外國語。除此之外還有真人影音的主題式課程以及 AI 實境模擬、AI 角色扮演… 等等，從初階到進階、中英翻譯輔助… 慢慢一步步熟悉聽跟說。

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  • 軟體名稱：Speak – 英文口說智慧學習，讓你自信開口「說」英語
  • 軟體版本： 3.93.0
  • 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：試用版，更多功能需付費升級
  • 檔案大小：225.8 MB
  • 系統支援：iPhone, iPad
  • 官方網站：Speakeasy Labs
  • 軟體下載：Download 下載

語言學習、學英文

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最後更新：03-17, 2025 下午 12:11

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Author: 不來恩

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