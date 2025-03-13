卡通風格圖像產生器（AI Cartoon Generator）

AI Cartoon Generator 是 Phot.AI 網站提供的其中一個服務，主要功能就是讓我們輸入文字描述或上傳自己的照片、圖片，來讓網站生成另外一種風格的圖片，讓我們在 FB 或 IG 展示。

Phot.AI 提供的風格相當多樣，也有不同的濾鏡、效果與強化功能來讓我們詳細編修自己的圖像，甚至還有 3D 化的效果。整體看起來滿好玩的，只不過免費的點數實在有點少，沒弄好一下就沒了，得付費買點數才能繼續玩。不過網站上還有一堆作品可以瀏覽、拿來用，看看也是不錯。

網站名稱： AI Cartoon Generator

AI Cartoon Generator 網站網址：https://www.phot.ai/ai-cartoon-generator

可以文字描述來生成或上傳照片來擬作。

每次生成團都要耗費點數，點數不夠就要花錢買。

提供線上編修、強化工具。

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