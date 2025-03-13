卡通風格圖像產生器（AI Cartoon Generator）
AI Cartoon Generator 是 Phot.AI 網站提供的其中一個服務，主要功能就是讓我們輸入文字描述或上傳自己的照片、圖片，來讓網站生成另外一種風格的圖片，讓我們在 FB 或 IG 展示。
Phot.AI 提供的風格相當多樣，也有不同的濾鏡、效果與強化功能來讓我們詳細編修自己的圖像，甚至還有 3D 化的效果。整體看起來滿好玩的，只不過免費的點數實在有點少，沒弄好一下就沒了，得付費買點數才能繼續玩。不過網站上還有一堆作品可以瀏覽、拿來用，看看也是不錯。
- 網站名稱：AI Cartoon Generator
- 網站網址：https://www.phot.ai/ai-cartoon-generator
可以文字描述來生成或上傳照片來擬作。
每次生成團都要耗費點數，點數不夠就要花錢買。
提供線上編修、強化工具。
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3