Wise Hotkey 萬用快捷鍵設定工具

Wise Hotkey 是個介面超簡潔、操作也超級簡單的電腦快速鍵設定工具，我們可以直接用你喜歡的鍵盤快速鍵來開啟指定的軟體、應用程式或系統功能，也能開啟指定資料夾，甚至還能輸入網址、開啟網頁。

在 Wise Hotkey 視窗中提供一個一個的格子，每個格子可以設定一組鍵盤快速鍵來開啟指定功能，看起來相當清楚明白也方便操作與管理。如果你想增加操作電腦的速度與效率，記得一定要弄些自己專屬的鍵盤快速鍵來提升便利性。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Wise Hotkey

Wise Hotkey 軟體版本： 1.2.8

1.2.8 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 試用版，完整功能需付費升級PRO版

試用版，完整功能需付費升級PRO版 檔案大小： 3.0 MB

3.0 MB 系統支援： Windows 7/8/10/11

Windows 7/8/10/11 官方網站： https://www.wisecleaner.com/

https://www.wisecleaner.com/ 軟體下載： Download 下載

點一下圖示就可以更換成其他軟體或資料夾，點圖示下面的快速鍵組合就能自行變更。

可設定多種應用程式與系統功能。

開啟指定資料夾。

開啟指定網頁…

其他常用軟體下載：