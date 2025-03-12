Wise Hotkey 萬用快捷鍵設定工具

       

Wise Hotkey 是個介面超簡潔、操作也超級簡單的電腦快速鍵設定工具，我們可以直接用你喜歡的鍵盤快速鍵來開啟指定的軟體、應用程式或系統功能，也能開啟指定資料夾，甚至還能輸入網址、開啟網頁。

在 Wise Hotkey 視窗中提供一個一個的格子，每個格子可以設定一組鍵盤快速鍵來開啟指定功能，看起來相當清楚明白也方便操作與管理。如果你想增加操作電腦的速度與效率，記得一定要弄些自己專屬的鍵盤快速鍵來提升便利性。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Wise Hotkey
  • 軟體版本：1.2.8
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：試用版，完整功能需付費升級PRO版
  • 檔案大小：3.0 MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.wisecleaner.com/
  • 軟體下載：Download 下載

點一下圖示就可以更換成其他軟體或資料夾，點圖示下面的快速鍵組合就能自行變更。

可設定多種應用程式與系統功能。

開啟指定資料夾。

開啟指定網頁…

其他常用軟體下載：

最後更新：03-17, 2025 下午 12:11

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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