Wise Hotkey 萬用快捷鍵設定工具
Wise Hotkey 是個介面超簡潔、操作也超級簡單的電腦快速鍵設定工具，我們可以直接用你喜歡的鍵盤快速鍵來開啟指定的軟體、應用程式或系統功能，也能開啟指定資料夾，甚至還能輸入網址、開啟網頁。
在 Wise Hotkey 視窗中提供一個一個的格子，每個格子可以設定一組鍵盤快速鍵來開啟指定功能，看起來相當清楚明白也方便操作與管理。如果你想增加操作電腦的速度與效率，記得一定要弄些自己專屬的鍵盤快速鍵來提升便利性。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Wise Hotkey
- 軟體版本：1.2.8
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：試用版，完整功能需付費升級PRO版
- 檔案大小：3.0 MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：https://www.wisecleaner.com/
- 軟體下載：Download 下載
點一下圖示就可以更換成其他軟體或資料夾，點圖示下面的快速鍵組合就能自行變更。
可設定多種應用程式與系統功能。
開啟指定資料夾。
開啟指定網頁…
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3