Wise Care 365 電腦清理、加速工具
電腦用久了難免會累積許多暫存檔、垃圾檔案，尤其偶爾會安裝一些原本以為用得到的軟體，事後在移除時如果沒有清除乾淨，可能會留下許多沒必要的檔案與系統登錄檔記錄。
如果想要偶爾清一清電腦，讓電腦跑得更快、更順，可以試試看這個 Wise Care 365 電腦清理、加速工具。
Wise Care 提供一鍵檢查、 一鍵修復功能，可快速檢測電腦瀏覽器紀錄、隱私相關資訊、防火牆設定、無效登錄檔、無用檔案、其他電腦使用痕跡與檔案紀錄… 並最佳化系統開機速度與執行效能，透過清理與維護，能讓電腦運作起來更穩定一些。
另外還有系統最佳化、磁碟重組、登錄檔重組、開機啟動項目管理與右鍵選單管理… 等功能，是個相當全面且實用的系統維護工具。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Wise Care 365
- 軟體版本：7.2.3.699
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體（部分功能需付費PRO版才有）
- 檔案大小：22.6MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：https://www.wisecleaner.com/
- 軟體下載：Download 下載
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3