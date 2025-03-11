GIMP 繪圖軟體（免費版的 Photoshop）

GIMP 是一款功能相當強大、足以媲美 Adobe Photoshop 的影像處理軟體，可用於一般美術設計、繪圖、照片後製處理或其他美術編輯與改圖… 等各種需求，不管是設計師、行銷企劃人員、電商小老闆或學生、教育單位.. 不想花大錢買 Photoshop 的人，都可以用 GIMP 來完成自己的作品。

在功能方面，不管是圖層堆疊、文字、特效、遮罩或各種筆刷、套索、橡皮擦、仿製工具、修復…等工具一樣都有提供，也能支援壓力感應的繪圖板，內建各種濾鏡等模糊、銳化、色彩調整、藝術效果，也能支援自訂腳本、介面調整與快捷鍵與外掛程式…等。是個功能相當齊全，資源也還算豐富的繪圖軟體。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： GIMP

GIMP 軟體版本： 3.0.0 RC3、2.10.38 穩定版

3.0.0 RC3、2.10.38 穩定版 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體（開放原始碼）

免費軟體（開放原始碼） 檔案大小： 366MB

366MB 系統支援： Windows, macOS, Linux

Windows, macOS, Linux 官方網站： https://www.gimp.org/

https://www.gimp.org/ 軟體下載： Download 下載

原生支援繁體中文語系的操作介面。

GIMP 與 Photoshop 的主要差異：

項目 GIMP Photoshop 價格 免費且開源，無需任何費用 付費軟體，採用訂閱制 功能 提供基本的圖像編輯工具（如圖層、濾鏡、選取工具），適合一般需求 功能強大且全面，專業級工具（如 3D 編輯、AI 功能、進階色彩管理） 易用性 介面較舊，對新手來說學習曲線稍陡 介面現代化且直觀，提供大量教學資源，適合新手及專業人士 擴充性 支援插件和腳本，但生態系統不如 Photoshop 豐富 擁有龐大的插件和預設生態系統，支援第三方資源（如筆刷、動作） 性能 對硬體要求較低，適合低配電腦 對硬體要求較高，尤其是處理大型檔案或複雜專案時 檔案格式支援 支援常見格式（如 PSD），但部分進階 PSD 功能可能無法完全相容 原生支援 PSD 及其他專業格式，相容性極佳 社群與支援 依賴開源社群，支援主要來自論壇和自學資源 官方提供客戶支援、更新頻繁，並有大量專業教程 專業應用 適合業餘愛好者、小型專案或預算有限的用戶 業界標準，廣泛應用於設計、攝影、出版等專業領域 跨平台支援 可在 Windows、Mac、Linux 上運行 僅支援 Windows 和 Mac，未原生支援 Linux 更新頻率 更新速度較慢，由志願者推動 定期更新，新增功能和修復由 Adobe 主導

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