[下載] 免費字型：辰宇落雁體，很美的手寫字～

一般電腦裡的字型看起來都很硬，一筆一劃相當工整。如果你要在某些特殊的場合或商品上使用一些比較輕柔比較有人性化、比較有感覺的字體的話，可以試試看免費、可商用的【辰宇落雁體】字型。

根據作者的說明，這手寫字型誕生在2022年左右，由王立宇及劉韋辰兩個高中生因108課綱的自主學習計畫而誕生的：「去年的八月，那陣子我開始關注字型相關議題，在一次偶然看到韋辰的手寫字後，萌生出要是自己也能做一套手寫字體，真是太酷了！而適逢 108 課綱的我們，課綱強調自主學習的精神，正巧讓我們有機會發展計畫，於是，手寫字體的鑽研之路就這樣開始了..」。 （想當年… 高中的時候我.. 還在背三民主義）

「辰宇落雁體」這字型不管是用在卡片、書籍、傳單或這種印刷物、衣服或實體商品.. 等都相當有味道，很有文青風整體感覺相當不錯。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 辰宇落雁體

辰宇落雁體 軟體版本： 2.0

2.0 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 辰宇落雁體採用 OFL 1.1 授權開源釋出

辰宇落雁體採用 OFL 1.1 授權開源釋出 檔案大小： 9.08 MB

9.08 MB 系統支援： Windows, macOS, LInux

Windows, macOS, LInux 官方網站： Chenyu-otf

Chenyu-otf 軟體下載： Download 下載