如何查詢某個人是不是醫生、在哪裡執業？

如果有一個人一直跟你說他是醫生，多厲害多厲害騙吃騙喝的，想要欺騙你的感情、想要騙你投資理財、騙你花錢…

要怎樣才能知道他是不是真的醫生呢？ 有！ 台灣衛福部有個「醫事人員查詢」系統，把名字輸入再按搜尋就有啦！

當然只有這樣還不夠，當然也有人會冒名頂替，接下來就是看他說是哪一年、什麼學校畢業的，去查學校的榜單跟他的任職經歷… 等等， 只要有任職過那家醫院就會有資料。

網站名稱： 衛生福利部 醫事查詢系統

衛生福利部 醫事查詢系統 網站網址：https://ma.mohw.gov.tw/Accessibility

如果知道他是什麼醫院的話，上醫院的網站查詢都可以查到詳細的科別、學歷、經歷與專長。

另外，如果你想知道你家附近的診所除了一般感冒、頭痛之外還能看什麼特別的科別？譬如說糖尿病、高血壓或其他什麼心臟特殊狀況等，可以另外查詢衛福部的「健保特約醫事機構查詢」網站，他會詳細列出各縣市的各階層醫療機構，包含一般診所地區醫院、醫學中心與各種藥局、醫師檢驗所、物理治療所… 等等，有些不會太嚴重的就進在住家附近處理就好，不要每次都衝大醫院。