如何查詢某個人是不是醫生、在哪裡執業？

如果有一個人一直跟你說他是醫生，多厲害多厲害騙吃騙喝的，想要欺騙你的感情、想要騙你投資理財、騙你花錢…

要怎樣才能知道他是不是真的醫生呢？ 有！ 台灣衛福部有個「醫事人員查詢」系統，把名字輸入再按搜尋就有啦！

當然只有這樣還不夠，當然也有人會冒名頂替，接下來就是看他說是哪一年、什麼學校畢業的，去查學校的榜單跟他的任職經歷… 等等， 只要有任職過那家醫院就會有資料。

如果知道他是什麼醫院的話，上醫院的網站查詢都可以查到詳細的科別、學歷、經歷與專長。

另外，如果你想知道你家附近的診所除了一般感冒、頭痛之外還能看什麼特別的科別？譬如說糖尿病、高血壓或其他什麼心臟特殊狀況等，可以另外查詢衛福部的「健保特約醫事機構查詢」網站，他會詳細列出各縣市的各階層醫療機構，包含一般診所地區醫院、醫學中心與各種藥局、醫師檢驗所、物理治療所… 等等，有些不會太嚴重的就進在住家附近處理就好，不要每次都衝大醫院。

發文時間：3/23/2025 10:18，最後更新：3/23/2025 10:27

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。

Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

其他常用軟體下載：

   

隨機文章推薦