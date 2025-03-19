焦慮戳戳樂！ 焦慮的時候，趕快拿出來按按按～

你常感到焦慮嗎？ 有的人焦慮的時候會搓手、有的人會抖腳，有的人會想轉筆或拿個什麼東西一直玩… 有的人還會按那個泡泡紙來舒壓… 你很焦慮的時候會做什麼事呢？

現在，你有 iPhone 手機的話，可以下載「焦慮戳戳樂」，其實這 App 也沒什麼實用的功能，就是弄個按鈕讓你一直按一直按，每按一次就出現一次很焦慮的表情圖示，越焦慮的話可以按越快、按越多次，然後再弄個統計畫面，看看你今天、最近七天、本月份還有全年總共焦慮了幾次。

你常感到焦慮嗎？這樣的 App 對你有用嗎？