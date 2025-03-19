焦慮戳戳樂！ 焦慮的時候，趕快拿出來按按按～
你常感到焦慮嗎？ 有的人焦慮的時候會搓手、有的人會抖腳，有的人會想轉筆或拿個什麼東西一直玩… 有的人還會按那個泡泡紙來舒壓… 你很焦慮的時候會做什麼事呢？
現在，你有 iPhone 手機的話，可以下載「焦慮戳戳樂」，其實這 App 也沒什麼實用的功能，就是弄個按鈕讓你一直按一直按，每按一次就出現一次很焦慮的表情圖示，越焦慮的話可以按越快、按越多次，然後再弄個統計畫面，看看你今天、最近七天、本月份還有全年總共焦慮了幾次。
你常感到焦慮嗎？這樣的 App 對你有用嗎？
- 軟體名稱：焦慮戳戳樂
- 下載網址：iPhone、iPad
其他常用軟體下載：
- 聊天通訊：LINE 電腦板、Telegram、FB Messenger、Signal(取代LINE)
- 防毒軟體：小紅傘、卡巴斯基、AVG、Avast
- 壓縮軟體：WinRAR、WinZIP、7-ZIP 免費壓縮軟體
- 文書處理：NotePad++ 純文字編輯器、PDF24、Office下載
- 看圖軟體：IrfanView 免費看圖軟體、ImageGlass、XnView
- 螢幕抓圖：ShareX、FastStone、WinSnap
- 影片播放：KMPlayer、PotPlayer、MPC影音播放器
- 音樂播放：WinAMP、KKBOX、Spotify
- 影音下載：FreeStudio、 CutYouTube
- 系統工具：CCleaner、RevoUninstaller 軟體移除工具
- 快捷操作：HotkeyP、鍵盤加速、CopyTexty
- 媒體轉檔：Moo0、XMedia、格式工廠
- 光碟燒錄：BurnAware、AnyBurn
- 網路瀏覽：Chrome、Edge、Firefox
- YouTube下載、轉MP3：YT1s、SaveMP3
訪客留言：
One Reply to “焦慮戳戳樂！ 焦慮的時候，趕快拿出來按按按～”
嗯…. 我按了老半天…
沒什麼用。