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SafeIP v2.0.0.2616 隱藏 IP 軟體，網站、BBS 留言不怕被查 IP、人肉搜索

2016/12/5 更新：SafeIP 軟體版本更新至 v2.0.0.2616 最新版。

在電腦與網際網路的世界中，每台可以上網的電腦都會有個「IP」，IP 這東西就有點像是每個人家裡的門牌號碼，透過不同的地區、巷弄與號次來代表每戶人家的不同位置與識別。

當我們在連上網路、開啟網站時，其實都會在網站中留下 IP 位址的紀錄，如果你想隱藏目前電腦的 IP 位址，保有一些些隱私，不讓人任意查你 IP、人肉你的網路活動記錄的話，該怎麼做呢？

以下這個免費軟體 SafeIP 是個相當簡單易用的小工具，只要在視窗中點一下你要的「虛擬」所在地，再按一下「連接」按鈕，便可透過遠端的代理伺服器來連線上網。

而除了隱藏 IP（使用其他跳板電腦上網）這功能之外，SafeIP 還提供了惡意程式碼防護、廣告攔截、Cookies 追蹤保護、瀏覽器 ID 保護、自動更換 IP… 等等功能，另外還可針對匿名上網、快速串流播放、大檔傳輸、下載 BT…等等不同上網行為作最佳化（有些是 Pro 付費版才能用）。

剛剛用 PCMan 在 PTT 實際測試過，不管是聊天室或發文時顯示的 IP 都可隨 SafeIP 更換。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：SafeIP
  • 軟體版本：v2.0.0.2616
  • 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言介面
  • 軟體性質：免費軟體，另有 Pro 付費版提供額外的專業功能
  • 檔案大小：2.58 MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.freesafeip.com/
  • 軟體下載：按這裡

如果你不想裝軟體的話，可以試試看下面這個網路版：

Web Proxy：http://www.freesafeip.com/cn/proxy

 

不過使用這類服務有個缺點，就是上網速度可能會比平常慢一點，因為得先連到國外的其他代理伺服器、再連到你要上的網站去，繞來繞去速度多少會被拖慢。另外就是某些網站如 Google 或 Facebook 等服務可能會偵測到你上網的 IP 不同，警告你是否是帳號被盜用或出現其他問題等等。

第三點，關於這類服務的安全性…由於都是使用第三方伺服器來上網、輸入資料，他有沒有偷偷做了什麼我們也很難判斷，只能很單純的用人性去相信他，所以… 用的人必須自我警惕。

我的建議是需要隱藏 IP 時再開來用，平常不要一直連線掛著，重要資料或帳號密碼..等等資訊也不要透過遠端的代理伺服器或類似服務來傳輸，這樣問題應該就不大。

使用方法：

第1步  安裝好 SafeIP 軟體、開啟之後，先點一下「Language」選單再點「正體中文」，即可將軟體操作介面切換成正體中文。

SafeIP-001

 

第2步  接著切換回「設定畫面」，當我們需要變換 IP 的時候，請從左邊「選擇 IP 位置」清單中選擇你要使用的伺服器，再按一下「連接」按鈕，即可開始透過遠端的代理伺服器隱藏 IP 上網。目前可支援美國、英國、波蘭、德國、法國、加拿大…等等不同國家、多個伺服器。

每次當我們按下「連接」按鈕後，視窗上方所標示的「目前的 IP」欄位便會顯示目前最新的 IP 位址。

SafeIP-0022

 

第3步  另外，「最佳化」分頁裡還可依照匿名瀏覽網頁、快速串流播放、大容量或大量郵寄、下載和 BT 傳檔…等等多種不同需求來切換不同網路最佳化設定。

SafeIP-003

 

第4步  另外在「設定」分頁中可勾選惡意程式防護、廣告攔截、Cookies 追蹤保護、參照的 URL 保護、瀏覽器 ID 保護…等等多種額外的網頁瀏覽防護功能。

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    07-03, 2017 at 下午 12:39.22

    好用… 謝謝分享

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  2. Jayj 說道：
    12-08, 2016 at 下午 2:26.03

    剛才試了一下, 網頁幾乎都癱瘓

    回覆
  3. 訪客 說道：
    08-20, 2016 at 上午 11:56.51

    剛才使用，一直呈現”連線中”，根本連不出去……

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  4. 路人 說道：
    11-22, 2014 at 下午 11:14.05

    2014/11/22 實際測試，沒有用耶@_@

    我用ptt上線、還有myip.com.tw都測試過，無法使用哦!

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