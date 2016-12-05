2016/12/5 更新：SafeIP 軟體版本更新至 v2.0.0.2616 最新版。
在電腦與網際網路的世界中，每台可以上網的電腦都會有個「IP」，IP 這東西就有點像是每個人家裡的門牌號碼，透過不同的地區、巷弄與號次來代表每戶人家的不同位置與識別。
當我們在連上網路、開啟網站時，其實都會在網站中留下 IP 位址的紀錄，如果你想隱藏目前電腦的 IP 位址，保有一些些隱私，不讓人任意查你 IP、人肉你的網路活動記錄的話，該怎麼做呢？
以下這個免費軟體 SafeIP 是個相當簡單易用的小工具，只要在視窗中點一下你要的「虛擬」所在地，再按一下「連接」按鈕，便可透過遠端的代理伺服器來連線上網。
而除了隱藏 IP（使用其他跳板電腦上網）這功能之外，SafeIP 還提供了惡意程式碼防護、廣告攔截、Cookies 追蹤保護、瀏覽器 ID 保護、自動更換 IP… 等等功能，另外還可針對匿名上網、快速串流播放、大檔傳輸、下載 BT…等等不同上網行為作最佳化（有些是 Pro 付費版才能用）。
剛剛用 PCMan 在 PTT 實際測試過，不管是聊天室或發文時顯示的 IP 都可隨 SafeIP 更換。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：SafeIP
- 軟體版本：v2.0.0.2616
- 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言介面
- 軟體性質：免費軟體，另有 Pro 付費版提供額外的專業功能
- 檔案大小：2.58 MB
- 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
- 官方網站：http://www.freesafeip.com/
- 軟體下載：按這裡
如果你不想裝軟體的話，可以試試看下面這個網路版：
Web Proxy：http://www.freesafeip.com/cn/proxy
不過使用這類服務有個缺點，就是上網速度可能會比平常慢一點，因為得先連到國外的其他代理伺服器、再連到你要上的網站去，繞來繞去速度多少會被拖慢。另外就是某些網站如 Google 或 Facebook 等服務可能會偵測到你上網的 IP 不同，警告你是否是帳號被盜用或出現其他問題等等。
第三點，關於這類服務的安全性…由於都是使用第三方伺服器來上網、輸入資料，他有沒有偷偷做了什麼我們也很難判斷，只能很單純的用人性去相信他，所以… 用的人必須自我警惕。
我的建議是需要隱藏 IP 時再開來用，平常不要一直連線掛著，重要資料或帳號密碼..等等資訊也不要透過遠端的代理伺服器或類似服務來傳輸，這樣問題應該就不大。
使用方法：
第1步 安裝好 SafeIP 軟體、開啟之後，先點一下「Language」選單再點「正體中文」，即可將軟體操作介面切換成正體中文。
第2步 接著切換回「設定畫面」，當我們需要變換 IP 的時候，請從左邊「選擇 IP 位置」清單中選擇你要使用的伺服器，再按一下「連接」按鈕，即可開始透過遠端的代理伺服器隱藏 IP 上網。目前可支援美國、英國、波蘭、德國、法國、加拿大…等等不同國家、多個伺服器。
每次當我們按下「連接」按鈕後，視窗上方所標示的「目前的 IP」欄位便會顯示目前最新的 IP 位址。
第3步 另外，「最佳化」分頁裡還可依照匿名瀏覽網頁、快速串流播放、大容量或大量郵寄、下載和 BT 傳檔…等等多種不同需求來切換不同網路最佳化設定。
第4步 另外在「設定」分頁中可勾選惡意程式防護、廣告攔截、Cookies 追蹤保護、參照的 URL 保護、瀏覽器 ID 保護…等等多種額外的網頁瀏覽防護功能。
延伸閱讀：
- 自由門（FreeGate）專業版，突破中國GFW網路封鎖！
- 無界瀏覽 突破 GFW 防火長城封鎖，瀏覽被牆的網站
- SafeIP 隱藏 IP 軟體，網站、BBS 留言不怕被查 IP、人肉搜索
- Puff 另外一個「翻牆」軟體（支援 Windows、Mac）
- SecurityKISS Tunnel 突破防火牆上網（GFW翻牆、匿蹤軟體，支援 Windows, Mac, Linux）
- Psiphon 3 翻牆軟體，讓電腦突破防火牆封鎖、連上被禁的網站
- Hotspot Shield 網路翻牆、突破封鎖、匿蹤、上網加密保護工具（支援 Windows, Mac, Android, iPhone）
- 1-Click Web Proxy 一鍵翻牆上網（Google Chrome擴充套件）
- UseJump 用「P2P加密、加速」的網路瀏覽器，破解防火牆封鎖！(支援 Windows, Mac)
- [免費] PHProxy 架設私人Web Proxy，突破防火牆瀏覽被封鎖的網站！
- 網頁版Web Proxy，突破防火牆、網路封鎖與IP限制！
- WebSitePulse 檢查網站是否被中國GFW封鎖！
- GreatFire 測試網站是否被 GFW 中國言論防火牆封鎖！
好用… 謝謝分享
剛才試了一下, 網頁幾乎都癱瘓
剛才使用，一直呈現”連線中”，根本連不出去……
2014/11/22 實際測試，沒有用耶@_@
我用ptt上線、還有myip.com.tw都測試過，無法使用哦!