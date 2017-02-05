2017/2/5 更新：軟體版本更新至 v3.30 最新版。

用手機、數位相機拍了照片之後，如果想變點花樣或幫圖片做些裝飾，該怎麼做會比較好看呢？

如果你喜歡在照片上加點藝術氣息的話，可以試試看下面這套免費的 FotoSketcher 圖片加工工具。他的主要功能就是讓我們將現有照片套用上包含油畫、素描、水彩畫、油漆效果、水墨效果、卡通風格…等各式各樣不同的藝術畫風，輕鬆點兩下、就可讓一般照片看起來像真的藝術畫作一樣。

FotoSketcher 除了是免費軟體之外，跟其他類似軟體比較起來，整個畫風與風格更為突出、更為細緻，套用每一種繪畫風格時都可手動調整更多更細緻的紋理、強度與效果，讓每一張圖都能做出完全不一樣的效果，整體使用方法也相當簡單，是個相當不錯的相片特效軟體。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： FotoSketcher

FotoSketcher 軟體版本： 3.30

3.30 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 8.42 MB

8.42 MB 系統支援： Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.fotosketcher.com/

http://www.fotosketcher.com/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好軟體、開啟 FotoSketcher 軟體主視窗，先點一下左上角的「文件」→「開啟圖片」，載入你要處理的相片檔。

第2步 載入圖片後會自動開啟「繪圖參數」視窗，我們可直接在「繪畫風格」選單中點選你要的繪圖風格。



第3步 選好之後，可依照不同繪圖風格的不同屬性來調整各種參數，譬如色彩強度、明暗度、對比、邊線強度…等等細節，完成後按一下左下角的「繪製！」按鈕，便可套用到你的相片中。

第4步 事後如果還需要修改，可以點選單中的「編輯」→「繪圖參數..」來繼續修改。

第5步 完成後點一下視窗左上角的儲存按鈕即可。