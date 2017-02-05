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FotoSketcher v3.30 將照片變成油畫、素描、水彩畫… 等各種藝術作品

2017/2/5 更新：軟體版本更新至 v3.30 最新版。

用手機、數位相機拍了照片之後，如果想變點花樣或幫圖片做些裝飾，該怎麼做會比較好看呢？

如果你喜歡在照片上加點藝術氣息的話，可以試試看下面這套免費的 FotoSketcher 圖片加工工具。他的主要功能就是讓我們將現有照片套用上包含油畫、素描、水彩畫、油漆效果、水墨效果、卡通風格…等各式各樣不同的藝術畫風，輕鬆點兩下、就可讓一般照片看起來像真的藝術畫作一樣。

FotoSketcher 除了是免費軟體之外，跟其他類似軟體比較起來，整個畫風與風格更為突出、更為細緻，套用每一種繪畫風格時都可手動調整更多更細緻的紋理、強度與效果，讓每一張圖都能做出完全不一樣的效果，整體使用方法也相當簡單，是個相當不錯的相片特效軟體。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：FotoSketcher
  • 軟體版本：3.30
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：8.42 MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.fotosketcher.com/
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好軟體、開啟 FotoSketcher 軟體主視窗，先點一下左上角的「文件」→「開啟圖片」，載入你要處理的相片檔。

FotoSketcher-001

 

第2步  載入圖片後會自動開啟「繪圖參數」視窗，我們可直接在「繪畫風格」選單中點選你要的繪圖風格。
FotoSketcher-002

 

 

第3步  選好之後，可依照不同繪圖風格的不同屬性來調整各種參數，譬如色彩強度、明暗度、對比、邊線強度…等等細節，完成後按一下左下角的「繪製！」按鈕，便可套用到你的相片中。

FotoSketcher-003

 

第4步  事後如果還需要修改，可以點選單中的「編輯」→「繪圖參數..」來繼續修改。

FotoSketcher-004

 

第5步  完成後點一下視窗左上角的儲存按鈕即可。

FotoSketcher-005

 

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  1. 反正 說道：
    02-01, 2013 at 上午 3:21.21

    昨天防毒說，拒絕存取該ip

    回覆
  2. 路人 說道：
    01-31, 2013 at 下午 9:34.12

    請問有繁體中文版嗎？

    回覆
  3. guest 說道：
    01-31, 2013 at 上午 10:58.28

    昨天已經試過，進入官方網站時，ＮＯＤ３２立即彈出警告：

    「拒絶存取！
    　詳情：
    　詳情：http://www.fotosketcher.com/download-fotosketcher
    　註解：這網頁的存取己被 ESET NOD32 Antivirus 攔截。這網頁已在有潛在危險內容網頁的名單中。」

    各位小心。

    回覆
  4. 訪客 說道：
    01-30, 2013 at 上午 11:36.55

    按「官方網站：http://www.fotosketcher.com/」連結，NOD32 彈出訊息：

    拒絕存取!
    詳情:
    詳情: http://www.fotosketcher.com/download-fotosketcher
    註解: 這網頁的存取已被ESET NOD32 Antivirus攔截。 這網頁已在有潛在危險內容網頁的名單中。

    該網站是否有問題？

    回覆

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