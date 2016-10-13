2016/10/13 更新：無界瀏覽軟體版本更新至 v16.03 最新版。

當你到了沒有言論自由的中國境內上網時，除了在被監管的境內網站上留言隨時會被刪除、鎖帳號之外，最困擾的應該就是很多境外的網站都無法正常瀏覽，譬如說一些新聞網站、YouTube、Facebook…等等一大堆，如果你不想因此而無法上網，其實也可以試試看下面這些「翻牆」軟體，透過境外的其他中轉伺服器來突破防火牆封鎖、連線瀏覽正常的網站。

先前曾經介紹過包括 Puff、Freegate 自由門、SecurityKISS Tunnel…等服務，經過多年的測試與觀察，比較常更新的、比較能真正翻得了牆的大概就是自由門跟下面要介紹的這個「無界瀏覽」了。其實 GFW 一直在更新，常常因為某些可能會動搖國本的小事而加強封鎖，舊版軟體也常常用沒多久就會被封鎖掉，往往必須一直下載新版程式、一直更新才能持續順利翻牆上網。

而「無界瀏覽」使用起來跟自由門差不多簡單，幾乎不用做任何設定、下載後直接按兩下執行即可開始上網。瀏覽速度可能得請其他身在中國境內的網友測試看看，至少我在台灣裝了之後開 YouTube 影片來看都還蠻順的，比 HINET 還順。

如果你人在中國無法瀏覽正常網站，或者原本可以用的翻牆軟體後來又不能用了，可以分別下載「自由門」跟「無界瀏覽」來試試看，記得都先更新到最新版程式才行。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： 無界瀏覽

無界瀏覽 軟體版本： 16.03

16.03 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.11 MB

2.11 MB 系統支援： Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://wujieliulan.com/

http://wujieliulan.com/ 軟體下載： 按這裡

注意！由於此類軟體都是透過第三方伺服器中轉上網，幾乎很難確保中間是否會被監聽或竊取什麼重要資訊，所以建議只使用在一般上網跟瀏覽網頁等目的就好。如果有資訊安全考量的話，建議自行架設安全性更高的 VPN 或使用其他較為安全的方式連線上網。

使用方法：

第1步 將軟體下載回來之後，直接按兩下執行檔、開啟主視窗。當畫面下方出現「伺服器連接成功」的訊息時，表示已經可以翻牆上網了。

此時可將「無界瀏覽」視窗縮到最小，然後再開瀏覽器上網即可。

第2步 此時桌面右下角會出現一個鎖頭的圖示，表示目前正透過中轉伺服器連線上網。

第3步 如果有需要的話，也可以點一下「無界瀏覽」視窗中的「進階設定」按鈕開啟設定視窗，設定讓程式運行時不自動開啟 IE 視窗或「隱藏金鎖」…等。