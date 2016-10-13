作者：,     

無界瀏覽 v16.03 突破 GFW 防火長城封鎖，瀏覽被牆的網站

2016/10/13 更新：無界瀏覽軟體版本更新至  v16.03 最新版。

當你到了沒有言論自由的中國境內上網時，除了在被監管的境內網站上留言隨時會被刪除、鎖帳號之外，最困擾的應該就是很多境外的網站都無法正常瀏覽，譬如說一些新聞網站、YouTube、Facebook…等等一大堆，如果你不想因此而無法上網，其實也可以試試看下面這些「翻牆」軟體，透過境外的其他中轉伺服器來突破防火牆封鎖、連線瀏覽正常的網站。

先前曾經介紹過包括 PuffFreegate 自由門SecurityKISS Tunnel…等服務，經過多年的測試與觀察，比較常更新的、比較能真正翻得了牆的大概就是自由門跟下面要介紹的這個「無界瀏覽」了。其實 GFW 一直在更新，常常因為某些可能會動搖國本的小事而加強封鎖，舊版軟體也常常用沒多久就會被封鎖掉，往往必須一直下載新版程式、一直更新才能持續順利翻牆上網。

而「無界瀏覽」使用起來跟自由門差不多簡單，幾乎不用做任何設定、下載後直接按兩下執行即可開始上網。瀏覽速度可能得請其他身在中國境內的網友測試看看，至少我在台灣裝了之後開 YouTube 影片來看都還蠻順的，比 HINET 還順。

如果你人在中國無法瀏覽正常網站，或者原本可以用的翻牆軟體後來又不能用了，可以分別下載「自由門」跟「無界瀏覽」來試試看，記得都先更新到最新版程式才行。

 

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：無界瀏覽
  • 軟體版本：16.03
  • 軟體語言：繁體中文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：2.11 MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://wujieliulan.com/
  • 軟體下載：按這裡

注意！由於此類軟體都是透過第三方伺服器中轉上網，幾乎很難確保中間是否會被監聽或竊取什麼重要資訊，所以建議只使用在一般上網跟瀏覽網頁等目的就好。如果有資訊安全考量的話，建議自行架設安全性更高的 VPN 或使用其他較為安全的方式連線上網。

使用方法：

第1步  將軟體下載回來之後，直接按兩下執行檔、開啟主視窗。當畫面下方出現「伺服器連接成功」的訊息時，表示已經可以翻牆上網了。

此時可將「無界瀏覽」視窗縮到最小，然後再開瀏覽器上網即可。

wujieliulan-001

 

第2步  此時桌面右下角會出現一個鎖頭的圖示，表示目前正透過中轉伺服器連線上網。

wujieliulan-002

 

第3步  如果有需要的話，也可以點一下「無界瀏覽」視窗中的「進階設定」按鈕開啟設定視窗，設定讓程式運行時不自動開啟 IE 視窗或「隱藏金鎖」…等。

wujieliulan-003

 

延伸閱讀：

  1. 自由門（FreeGate） v7.38 專業版，突破中國GFW網路封鎖！
  2. 無界瀏覽 v13.01 突破 GFW 防火長城封鎖，瀏覽被牆的網站
  3. SafeIP v2.0 隱藏 IP 軟體，網站、BBS 留言不怕被查 IP、人肉搜索
  4. Puff v0.11 另外一個「翻牆」軟體（支援 Windows、Mac）
  5. SecurityKISS Tunnel 突破防火牆上網（GFW翻牆、匿蹤軟體，支援 Windows, Mac, Linux）
  6. Psiphon 3 翻牆軟體，讓電腦突破防火牆封鎖、連上被禁的網站
  7. Hotspot Shield 網路翻牆、突破封鎖、匿蹤、上網加密保護工具（支援 Windows, Mac, Android, iPhone）
  8. 1-Click Web Proxy 一鍵翻牆上網（Google Chrome擴充套件）
  9. UseJump 用「P2P加密、加速」的網路瀏覽器，破解防火牆封鎖！(支援 Windows, Mac)
  10. [免費] PHProxy 架設私人Web Proxy，突破防火牆瀏覽被封鎖的網站！
  11. 網頁版Web Proxy，突破防火牆、網路封鎖與IP限制！
  12. WebSitePulse 檢查網站是否被中國GFW封鎖！
  13. GreatFire 測試網站是否被 GFW 中國言論防火牆封鎖！

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 網路工具、遠端遙控、連線監控 » 無界瀏覽 v16.03 突破 GFW 防火長城封鎖，瀏覽被牆的網站
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. 訪客 說道：
    07-08, 2017 at 下午 10:11.54

    怎么回事？留言都删了

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 