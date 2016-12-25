2016/12/27 更新：軟體版本更新至 v2.75.1 最新版，更新細節：按這裡。

ePub 是一種相當受歡迎的開放式電子書格式，現在一般的 iPhone, iPad, Android 或一些坊間的電子書閱讀器..等設備都可以透過 App 或直接閱讀 ePub 電子書的內容。

不過如果你下載到 ePub 格式的文件檔後，希望能在電腦中開來閱讀的話，該怎麼做呢？

以下介紹一個相當多人愛用的免費、開放原始碼軟體 Calibre，目前分別針對 Windows, Mac OS X, Linux…等作業系統提供不同版本，並支援包括繁體中文在內的多國語言介面。儘管 Calibre 的操作介面看起來好像按鈕很多、亂亂的，不過實際上那些都只是書籍的分類管理功能而已，當你儲存在電腦中的電子書數量越來越多之後，就越能體會其方便性。

在 Calibre 上閱讀 ePub 電子書其實也很簡單，就是把 .epub 檔拉到 Calibre 視窗中，按兩下開啟閱讀視窗後便可開始讀書囉。一些常用的功能譬如說字體放大/縮小、全螢幕模式、目錄切換、鍵盤左右鍵翻頁、書籤管理、螢光筆畫重點…等功能通通都有，使用起來也相當舒適、輕鬆，另外還提供 ePub, PDF, TXT, MOBI, AZW3…等格式的轉換功能，是個相當不錯的 ePub 電子書閱讀器。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Calibre

Calibre 軟體版本： 2.75.1

2.75.1 軟體語言： 繁體中文、英文….等多國語言

繁體中文、英文….等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 60.1 MB

60.1 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win8、Mac OS X、Linux

Windows XP/Vista/Win7/Win8、Mac OS X、Linux 官方網站： http://calibre-ebook.com/

http://calibre-ebook.com/ 軟體下載： 按這裡

下載免費 ePub、PDF 電子書：按這裡。

一、如何在 Calibre 閱讀 ePub 電子書

第1步 將 Calibre 軟體安裝好、開啟之後，按一下左上角的「加入書籍」按鈕，選取你要閱讀的電子書 ePub 檔。或者直接從桌面或資料夾中把 .epub 檔案拉到 Calibre 視窗中亦可。

第2步 接著在 Calibre 視窗中按兩下書籍名稱，即可在另外一個閱讀視窗中開啟你指定的電子書。

第3步 然後就可以輕鬆閱讀 ePub 電子書中的內容囉！此時可按鍵盤的左 ←、右 → 鍵翻頁，點「A」圖示放大或縮小字體…。

第4步 按一下目錄圖示即可檢視書籍目錄，並直接切換到你想閱讀的章節。

二、將電子書轉換成 ePub, PDF, TXT, MOBI, AZW3..等格式

第1步 如果你想將未受限制的 ePub、PDF..等格式的電子書轉成其他文件格式，可以在匯入 Calibre 軟體並選取後按一下「轉換書籍」按鈕。

第2步 在右上角選單中選擇你要輸出的文件格式後，按一下右下角的「確定」按鈕，即可開始轉檔。另外還有一些書名、作者等資訊、外觀、目錄與頁面設定..等項目可自行修改。

第3步 完成後，在 Calibre 視窗中選取該本電子書時，右邊縮圖下方會標示目前已有哪些格式的文件檔可閱讀，點一下「按一下來開啟」，即可開啟資料夾、瀏覽剛剛轉檔完成的檔案。