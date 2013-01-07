今天大家都在傳這個訊息，我就直接轉貼給有需要的人囉。聽說是 Adobe 佛心來著，把舊版的 Creative Suite 2 系列軟體全部都開放免費下載並提供軟體安裝序號，讓大家都可以裝來用。

目前提供的軟體包括 Windows 版與 Mac 版的 Creative Suite 2, Acrobat 3D 1.0 for Windows, Acrobat Standard 7.0, Acrobat Pro 8.0, Audition 3.0, GoLive CS2, Illustrator CS2, InCopy CS2, InDesign CS2, Photoshop CS2, Photoshop Elements 4.0/5.0 與 Adobe Premiere Pro 2.0 等共十多套軟體，每個軟體都是 Adobe 官方網站的下載點，全部附上可用的軟體安裝序號，真正免破解、免盜版，直接用正版。

雖然是舊了點的 CS 2 舊版軟體，不過對很多人來說應該還是很好用！

網站名稱： Adobe CS2 Downloads

Adobe CS2 Downloads 下載網址：按這裡 （不想註冊、登入的話：按這裡下載）

系統需求：Windows 2000/XP 以上版本與 PowerPC® G4 or G5 processor（在新版 Mac 無法安裝使用）

開啟下載網址，登入之後就可以下載。如果沒有 Adobe 網站的帳號，可以免費註冊一個帳號並登入。下載點的右邊有軟體安裝序號（每個人拿到的序號都一樣），測試過一個，可以用。

在 Windows 7 裝了 Adobe Photoshop CS2 並輸入序號，可正常使用。

剛剛興沖沖的下載了 Photoshop CS2 要在 Mac 上裝來用，結果似乎是不支援新版 OS X，安裝到一半就停掉了，另外一個 Illustrator 則顯示不支援目前 Mac 所使用的檔案系統。Windows 版到都還正常，可在 Windows 7 上安裝使用。

所以，不想花錢的話，Windows XP + CS 2 再戰 10 年囉！