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[免破解] 免費正式版 Adobe CS2、Photoshop、InDesign、Illustrator、Acrobat Pro… 12 套正版軟體下載＋序號

今天大家都在傳這個訊息，我就直接轉貼給有需要的人囉。聽說是 Adobe 佛心來著，把舊版的 Creative Suite 2 系列軟體全部都開放免費下載並提供軟體安裝序號，讓大家都可以裝來用。

目前提供的軟體包括 Windows 版與 Mac 版的 Creative Suite 2, Acrobat 3D 1.0 for Windows, Acrobat Standard 7.0, Acrobat Pro 8.0, Audition 3.0, GoLive CS2, Illustrator CS2, InCopy CS2, InDesign CS2, Photoshop CS2, Photoshop Elements 4.0/5.0 與 Adobe Premiere Pro 2.0 等共十多套軟體，每個軟體都是 Adobe 官方網站的下載點，全部附上可用的軟體安裝序號，真正免破解、免盜版，直接用正版。

雖然是舊了點的 CS 2 舊版軟體，不過對很多人來說應該還是很好用！

  • 網站名稱：Adobe CS2 Downloads
  • 下載網址：按這裡 （不想註冊、登入的話：按這裡下載
  • 系統需求：Windows 2000/XP 以上版本與 PowerPC® G4 or G5 processor（在新版 Mac 無法安裝使用）

 

更新！關於版權問題，網友提供了較為正確的說明：如果是公司行號，直接抓來用還是不合規定的唷！自己在家裡用是沒差啦～

David Jackson

來稍微導正視聽一下，以免有人誤觸陷阱。
http://helpx.adobe.com/tw/x-productkb/policy-pricing/creative-suite-2-activation-end-life.html

這連結說明了Adobe從2012/12/13起停止了所有CS2與Acrobat 7產品的啟用伺服器，所以當使用『原本』序號重新安裝時出現無法存取啟用伺服器的錯誤訊息。

因為Adobe也不想重新啟動對應的Server，也懶得發布CS2產品的Fix，所以就給大家一個網址來產生一組萬用序號，以方便舊版軟體的『合法使用者』。

所以該有的版權還是要有，特別是公司行號，哪天Adobe查到時萬一提不出版權證明還是得被罰款。

 

 

開啟下載網址，登入之後就可以下載。如果沒有 Adobe 網站的帳號，可以免費註冊一個帳號並登入。下載點的右邊有軟體安裝序號（每個人拿到的序號都一樣），測試過一個，可以用。

Adobe_CS2

 

在 Windows 7 裝了 Adobe Photoshop CS2 並輸入序號，可正常使用。

PS_CS2

剛剛興沖沖的下載了 Photoshop CS2 要在 Mac 上裝來用，結果似乎是不支援新版 OS X，安裝到一半就停掉了，另外一個 Illustrator 則顯示不支援目前 Mac 所使用的檔案系統。Windows 版到都還正常，可在 Windows 7 上安裝使用。

所以，不想花錢的話，Windows XP + CS 2 再戰 10 年囉！

 

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  1. 訪客 說道：
    01-04, 2017 at 下午 1:43.29

    下載到啦! 非常感謝!!

    回覆
  2. Nancy 說道：
    10-14, 2016 at 下午 8:58.33

    下載了之後顯示停止運作

    回覆
  3. Ian 說道：
    10-01, 2016 at 下午 11:45.36

    非常感謝!!

    回覆
  4. 蹦蹦 說道：
    12-01, 2015 at 上午 12:17.06

    下載了Audition 3.0
    但似乎不是完整版
    對照了網路上的教學資料
    感覺少了許多東西…>"<

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  5. nina 說道：
    05-28, 2015 at 下午 6:44.38

    下載好了……….沒organization和unmber~版主能發給我嗎?
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