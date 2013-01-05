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PDFBinder 多檔合一！輕鬆將多個 PDF 文件合併成一個

PDFBinder 是一個「綑綁、裝訂」PDF 文件的軟體，主要功能就是幫我們將多個有相關或有需要放在一起的 PDF 文件合併成一個文件，避免讓使用或閱讀 PDF 文件的人一下子看到太多檔案不知道從何下手。

PDFBinder 的操作很簡單，就兩個按鈕一個按了選取文件、另外一個按下去開始執行合併。轉檔前也可以按 ↑ 、↓ 按鈕幫文件排序，按下去就可以馬上處理好。

剛剛弄了八百個文件（三萬頁）來測試，跑了有點久，不過都還能正常合併完成，不管是中文檔案名稱或內容，也都可以正常顯示。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：PDFBinder
  • 軟體版本：1.2
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體(GNU GPL v3)
  • 檔案大小：1.8MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7
  • 官方網站：http://code.google.com/p/pdfbinder/
  • 軟體下載：按這裡

    • 使用方法：

    第1步  將 PDFBinder 軟體安裝好、開啟之後，按一下「Add file…」按鈕選取文件，或者直接將桌面或資料夾中的 PDF 檔拉到 PDFBinder 視窗中亦可。

    PDFBinder-001

     

     

    第2步  選取好文件、排好前後順序之後，按下「Bind!」按鈕，一下子就可以合併完成。

    PDFBinder-002

     

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    1. HU 說道：
      04-28, 2017 at 下午 1:37.08

      好用，中文檔名也可以合併，謝謝大大的分享與實際測試~

      回覆
    2. wow 說道：
      01-28, 2015 at 下午 1:29.52

      真的非常好用,我怎麼不找點發現這軟體

      回覆
    3. EG 說道：
      11-14, 2014 at 上午 11:01.18

      無法使用 他顯是我的pdf檔案無法複製 請問如何解決?

      回覆
    4. momocaty 說道：
      10-28, 2013 at 上午 9:45.46

      好用!!

      回覆
    5. Hello 說道：
      01-12, 2013 at 下午 9:44.14

      我剛剛嘗試，中文檔是可以合併的!

      回覆
    6. rabbit 說道：
      01-06, 2013 at 下午 12:03.39

      檔名不能有中文，否則無法add file。

      回覆

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