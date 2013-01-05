PDFBinder 是一個「綑綁、裝訂」PDF 文件的軟體，主要功能就是幫我們將多個有相關或有需要放在一起的 PDF 文件合併成一個文件，避免讓使用或閱讀 PDF 文件的人一下子看到太多檔案不知道從何下手。

PDFBinder 的操作很簡單，就兩個按鈕一個按了選取文件、另外一個按下去開始執行合併。轉檔前也可以按 ↑ 、↓ 按鈕幫文件排序，按下去就可以馬上處理好。

剛剛弄了八百個文件（三萬頁）來測試，跑了有點久，不過都還能正常合併完成，不管是中文檔案名稱或內容，也都可以正常顯示。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱：PDFBinder 軟體版本：1.2 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體(GNU GPL v3) 檔案大小：1.8MB 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7 官方網站：http://code.google.com/p/pdfbinder/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 PDFBinder 軟體安裝好、開啟之後，按一下「Add file…」按鈕選取文件，或者直接將桌面或資料夾中的 PDF 檔拉到 PDFBinder 視窗中亦可。