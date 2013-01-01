很多人都會使用 USB 隨身碟來儲存一些文件、圖片或備份檔，如果你在工作或某些特殊用途上需要將同一份隨身碟中的內容完整複製、備份到其他多個隨身碟中的話（包含開機用的 MBR 磁區），該怎麼做會比較快呢？
imageUSB 是一個專門用來完整複製、拷貝 USB 隨身碟、記憶卡內容的小工具，如果你需要將隨身碟 A 中的內容完整複製、備份到其他 B、C、D… 等隨身碟去的話（100% clone），只要先用 imageUSB 製作一個 .bin 或 .iso 的磁碟映像檔，然後用 imageUSB 批次寫入到其他隨身碟去即可。不但內容可保持完整、一致，對於大量拷貝的需求來說也會方便很多。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：imageUSB
- 軟體版本：1.1.1010
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：422KB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8
- 官方網站：http://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html
- 軟體下載：按這裡
使用方法：
第1步 如果想備份整個 USB 隨身碟的內容，可以在開啟 imageUSB 程式後勾選你要拷貝的隨身碟再點「Create from UFD」，選好要儲存到哪之後按下「Create image」按鈕即可開始製作磁碟映像檔。
第2步 要寫入 USB 隨身碟的話，就點「Write to UFD」並選擇先前備份好的 .iso 或 .bin 磁碟映像檔，再按下「Write to UFD」按鈕即可開始寫入。
想請問一下樓主~~當我備份到一半時 會出現 記憶體不足~
檔案才快8G 可是我要對拷的隨身碟都是16G的
正常來說 應該是夠的阿
感謝分享, 很有幫助.
正需要感謝分享
你好，剛己複製成功也能開機，感謝你提供這個資訊，真是幫了大忙，感謝~
這程式可以完整複製可開機隨身碟嗎?
我的隨身碟資料才11G，做成的映像檔居然要29G，
這軟體是怎麼做的？
您好，我用這工具成功將128mb含開機功能的USB複製，並寫入我另一隻16G的USB上。但這才發現我16G的USB被切割成128mb來用，剩下的空間無法使用。我該如何處理呢?
用EASEUS Partition Master
去把磁區再擴充看看，希望有幫到
用EASEUS Partition Master
再去把磁區擴充看看，希望有幫到忙。
不知道能不能複製可開機的USB碟
可是我一向都用ghost….直接兩支隨身碟對拷….好像更方便一點..
使用GHOST來CLONE UFD
常見的狀況是，CLONE成功卻無法使用