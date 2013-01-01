很多人都會使用 USB 隨身碟來儲存一些文件、圖片或備份檔，如果你在工作或某些特殊用途上需要將同一份隨身碟中的內容完整複製、備份到其他多個隨身碟中的話（包含開機用的 MBR 磁區），該怎麼做會比較快呢？

imageUSB 是一個專門用來完整複製、拷貝 USB 隨身碟、記憶卡內容的小工具，如果你需要將隨身碟 A 中的內容完整複製、備份到其他 B、C、D… 等隨身碟去的話（100% clone），只要先用 imageUSB 製作一個 .bin 或 .iso 的磁碟映像檔，然後用 imageUSB 批次寫入到其他隨身碟去即可。不但內容可保持完整、一致，對於大量拷貝的需求來說也會方便很多。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： imageUSB

imageUSB 軟體版本： 1.1.1010

1.1.1010 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 422KB

422KB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8 官方網站： http://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html

http://www.osforensics.com/tools/write-usb-images.html 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 如果想備份整個 USB 隨身碟的內容，可以在開啟 imageUSB 程式後勾選你要拷貝的隨身碟再點「Create from UFD」，選好要儲存到哪之後按下「Create image」按鈕即可開始製作磁碟映像檔。

第2步 要寫入 USB 隨身碟的話，就點「Write to UFD」並選擇先前備份好的 .iso 或 .bin 磁碟映像檔，再按下「Write to UFD」按鈕即可開始寫入。