作者：,     

imageUSB 批次拷貝、複製 USB 隨身碟完整內容（100% clone）

很多人都會使用 USB 隨身碟來儲存一些文件、圖片或備份檔，如果你在工作或某些特殊用途上需要將同一份隨身碟中的內容完整複製、備份到其他多個隨身碟中的話（包含開機用的 MBR 磁區），該怎麼做會比較快呢？

imageUSB 是一個專門用來完整複製、拷貝 USB 隨身碟、記憶卡內容的小工具，如果你需要將隨身碟 A 中的內容完整複製、備份到其他 B、C、D… 等隨身碟去的話（100% clone），只要先用 imageUSB 製作一個 .bin 或 .iso 的磁碟映像檔，然後用 imageUSB 批次寫入到其他隨身碟去即可。不但內容可保持完整、一致，對於大量拷貝的需求來說也會方便很多。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

使用方法：

第1步  如果想備份整個 USB 隨身碟的內容，可以在開啟 imageUSB 程式後勾選你要拷貝的隨身碟再點「Create from UFD」，選好要儲存到哪之後按下「Create image」按鈕即可開始製作磁碟映像檔。

imageUSB-001

 

 

第2步  要寫入 USB 隨身碟的話，就點「Write to UFD」並選擇先前備份好的 .iso 或 .bin 磁碟映像檔，再按下「Write to UFD」按鈕即可開始寫入。

imageUSB-002

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 磁碟管理、光碟燒錄 » imageUSB 批次拷貝、複製 USB 隨身碟完整內容（100% clone）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關文章...
WinToUSB v3.5 將 Windows 裝在 USB 隨身碟裡運作、自製...
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. EASON 說道：
    05-06, 2017 at 下午 11:19.32

    想請問一下樓主~~當我備份到一半時 會出現 記憶體不足~
    檔案才快8G 可是我要對拷的隨身碟都是16G的
    正常來說 應該是夠的阿

    回覆
  2. 訪客 說道：
    10-21, 2016 at 下午 12:15.37

    感謝分享, 很有幫助.

    回覆
  3. 訪客 說道：
    08-01, 2016 at 下午 11:06.51

    正需要感謝分享

    回覆
  4. cat 說道：
    08-28, 2015 at 上午 9:55.04

    你好，剛己複製成功也能開機，感謝你提供這個資訊，真是幫了大忙，感謝~

    回覆
  5. aoo 說道：
    04-11, 2013 at 上午 11:19.14

    這程式可以完整複製可開機隨身碟嗎?

    回覆
  6. lion 說道：
    01-03, 2013 at 下午 7:48.06

    我的隨身碟資料才11G，做成的映像檔居然要29G，
    這軟體是怎麼做的？

    回覆
  7. Jamesky 說道：
    01-03, 2013 at 上午 9:31.22

    您好，我用這工具成功將128mb含開機功能的USB複製，並寫入我另一隻16G的USB上。但這才發現我16G的USB被切割成128mb來用，剩下的空間無法使用。我該如何處理呢?

    回覆
  8. Billy 說道：
    01-02, 2013 at 下午 1:50.24

    不知道能不能複製可開機的USB碟

    回覆
  9. kiater 說道：
    01-02, 2013 at 上午 8:56.02

    可是我一向都用ghost….直接兩支隨身碟對拷….好像更方便一點..

    回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 