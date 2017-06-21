Bitdefender 在防毒軟體這一塊已經經營很久了，不過近年來越來越多網友轉用免費防毒軟體之後，似乎也越來越多廠商推出功能較精簡的免費版防毒軟體，而 Bitdefender Antivirus Free Edition 也是一樣。其實 Bitdefender 的產品線很齊全，除了免費版之外，還有 Antivirus Plus, Internet Security, Total Security 與專門為 Windows 10 設計的全新版本，另外還有 Mac 版與 Android 行動版，跟以前比起來豐富好多好多。

在免費版 Bitdefender 防毒軟體的部份，除了支援 Real-time Shield 即時掃描功能之外，亦可透過 B-Have 技術主動掃描、偵測程式的異常行為、支援 Anti-rootkit 防護，並提供 HTTP 流量掃描與偵測，且支援 Active Virus Control 未知病毒防禦功能…等功能。看起來好像很多、很複雜，不過免費版 Bitdefender 在操作面板上卻只有簡單的兩三個按鈕而已，我們只要控制是否開啟自動防護與自動掃毒兩個功能，其他都讓他自動執行即可。

其實防毒軟體在功能方面可能都差不多，最重要的還是要看能不能抓得到病毒，目前我可能還是以 AV-Comparatives 的檢測報告為主，Bitdefender 的檢測率還算是排在前面幾名，希望免費版也能有一樣的效果。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Bitdefender Antivirus Free Edition

Bitdefender Antivirus Free Edition 軟體版本： 1.0.8.20

1.0.8.20 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 7.76 MB （網路安裝檔，安裝時須連線上網）

7.76 MB （網路安裝檔，安裝時須連線上網） 系統支援： Windows 7/Win 8/Win 10

Windows 7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.bitdefender.com/solutions/free.html

http://www.bitdefender.com/solutions/free.html 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝新的防毒軟體前，建議把舊的、其他防毒軟體都先移除掉，否則可能會出現預期外的錯誤。

如果你在安裝 Bitdefender Antivirus Free Edition 軟體的時候出現如下圖的畫面，表示目前電腦中還有另外一套防毒軟體正在運作中，建議按一下畫面中的「Continue」按鈕移除其他防毒軟體之後，再繼續下一步。

第2步 按「Install」開始安裝軟體。

第3步 安裝完成後必須按「Sign in to Bitdefender 」登入後才能使用。

第4步 隨便輸入一些資訊跟帳號密碼，再按下「CREATE ACCOUNT」按鈕即可。

第5步 安裝完成後，桌面右下角的系統列會出現一個「B」圖示，點一下圖示即可看到 Bitdefender 的操作畫面，超簡單的介面，幾乎不用做任何設定，直接用就是了。

如果需要手動掃描一些檔案的話，請直接將檔案或資料夾拉到 Bitdefender 視窗中即可自動掃描。