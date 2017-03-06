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[qb] qBittorrent v3.3.11 功能強大、簡潔清爽、內建搜尋、速度超快的 BT 下載工具（支援 Windows, Mac, Linux）

2017/3/6 更新：軟體版本更新至 v3.3.11 最新版。

很多人可能都會用 uTorrent 來下載 BT，不過近年來 uTorrent 的發展似乎也慢慢讓一堆使用者不再愛用，譬如說版面上多了有點干擾人的廣告。如果你習慣了 uTorrent 的使用方式，卻希望能有更清爽一點的操作介面，可以試試看下面這套越來越多人推薦的 qBittorrent 下載工具。

qBittorrent 在介面與操作方面都跟原本的 uTorrent 差不多，而除了 Windows 版之外，也提供了 Mac OS X, Linux, OS/2, FreeBSD..等版本，讓不同平台的使用者都能輕輕鬆鬆下載 BT。

qBittorrent 可支援包括 DHT, Peer Exchange, Full encryption 與 Magnet/BitComet URIs 在內的多種技術與下載協定與延伸功能，也提供遠端下載控制介面，讓我們可以在出門在外時遙控家裡電腦下載你要的檔案。當然也內建了包括繁體中文在內的多國語言介面，並可支援 IPv6 與頻寬管理（支援排程）、IP 過濾…等，除此之外還支援了 RSS 訂閱與多個國外論壇的種子搜尋、分類瀏覽功能，是個相當不錯的 P2P 下載工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：qBittorrent
  • 軟體版本：3.3.11
  • 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：10.0 MB
  • 系統支援：支援 Windows, Mac OS X, Linux, OS/2 與 FreeBSD 等系統
  • 官方網站：http://qbittorrent.sourceforge.net/
  • 軟體下載：按這裡

操作介面：

第1步  將 qBittorrent 軟體安裝好、啟動之後，先在「Tools」選單點一下「Options…」，準備調整成繁體中文介面。

 

 

第2步  在「Behavior」選單中將 Language 設定為「中文（繁體）」，按下「OK」後重新啟動 qBittorrent 軟體，即可將操作介面改為繁體中文。

 

 

第3步  清爽而又簡單易懂的操作介面….

按「+」可以選取 .torrent 檔、新增下載任務，或按「檔案」→「增加連結到 torrent」便可貼上種子連結或磁力連結..等網址，直接下載。

 

 

第4步  內建種子搜尋功能，可直接從國外各大小論壇搜尋你要的檔案，也可自行新增、刪除搜尋來源。

 

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  1. AC 說道：
    04-29, 2017 at 下午 8:42.58

    軟體有缺陷:
    1. 例如種子的資料夾內有多個檔, 取消打勾不要下載的功能無效, 不管如何都會整個資料夾內的檔案全下載
    2. 下載BT的選項沒有能夠取消”建立新的資料夾sub-directory” 的功能, 不管如何都會另建新資料夾在指定的目錄內.

    回覆
  2. 路人甲 說道：
    03-31, 2017 at 下午 6:08.09

    補充一下
    剛檢視一下windows defender是顯示有木馬，內容和前年uTorrent出問題時似乎是一樣的內容。
    用回3.3.3就沒跳出這問題
    目前暫時先刪除了，想請教目前這版本可用性及安全性如何?

    回覆
  3. 路人甲 說道：
    03-31, 2017 at 下午 5:41.28

    v3.3.11一直被win10的windows defender刪除無法使用。
    一安裝就被刪除…

    回覆
  4. PLC 說道：
    09-26, 2016 at 上午 12:08.11

    我都用uTorrent pro，無廣告。

    回覆
  5. 訪客 說道：
    09-04, 2016 at 上午 1:56.31

    請問該如何刪除
    我一直沒辦法刪掉它

    回覆
  6. 狂人粉絲 說道：
    10-12, 2014 at 下午 1:51.06

    請問這一版3.1.9.2 安裝被小紅傘 偵測有毒是正常嗎 被抓的檔案為TR/Inject.bmnuc

    回覆
  7. Noname 說道：
    10-31, 2013 at 下午 7:01.33

    自從3.1.0開始上傳速度經常都達不到最高速
    而且這個狀況在3.1.1.1還是沒有改善
    現在回去用3.0.11
    如果長時間沒有改善我大概要改用其他軟體了

    回覆
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