2017/3/6 更新：軟體版本更新至 v3.3.11 最新版。

很多人可能都會用 uTorrent 來下載 BT，不過近年來 uTorrent 的發展似乎也慢慢讓一堆使用者不再愛用，譬如說版面上多了有點干擾人的廣告。如果你習慣了 uTorrent 的使用方式，卻希望能有更清爽一點的操作介面，可以試試看下面這套越來越多人推薦的 qBittorrent 下載工具。

qBittorrent 在介面與操作方面都跟原本的 uTorrent 差不多，而除了 Windows 版之外，也提供了 Mac OS X, Linux, OS/2, FreeBSD..等版本，讓不同平台的使用者都能輕輕鬆鬆下載 BT。

qBittorrent 可支援包括 DHT, Peer Exchange, Full encryption 與 Magnet/BitComet URIs 在內的多種技術與下載協定與延伸功能，也提供遠端下載控制介面，讓我們可以在出門在外時遙控家裡電腦下載你要的檔案。當然也內建了包括繁體中文在內的多國語言介面，並可支援 IPv6 與頻寬管理（支援排程）、IP 過濾…等，除此之外還支援了 RSS 訂閱與多個國外論壇的種子搜尋、分類瀏覽功能，是個相當不錯的 P2P 下載工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： qBittorrent

qBittorrent 軟體版本： 3.3.11

3.3.11 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 10.0 MB

10.0 MB 系統支援： 支援 Windows, Mac OS X, Linux, OS/2 與 FreeBSD 等系統

支援 Windows, Mac OS X, Linux, OS/2 與 FreeBSD 等系統 官方網站： http://qbittorrent.sourceforge.net/

http://qbittorrent.sourceforge.net/ 軟體下載： 按這裡

操作介面：

第1步 將 qBittorrent 軟體安裝好、啟動之後，先在「Tools」選單點一下「Options…」，準備調整成繁體中文介面。

第2步 在「Behavior」選單中將 Language 設定為「中文（繁體）」，按下「OK」後重新啟動 qBittorrent 軟體，即可將操作介面改為繁體中文。

第3步 清爽而又簡單易懂的操作介面….

按「+」可以選取 .torrent 檔、新增下載任務，或按「檔案」→「增加連結到 torrent」便可貼上種子連結或磁力連結..等網址，直接下載。

第4步 內建種子搜尋功能，可直接從國外各大小論壇搜尋你要的檔案，也可自行新增、刪除搜尋來源。