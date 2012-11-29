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  1. 訪客 說道：
    05-24, 2017 at 上午 10:13.04

    所以這樣夾帶檔案後寄去中國對方就看不到了(!?!?!?

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  2. flstyj 說道：
    12-03, 2012 at 下午 7:06.57

    直接使用share 不就可以了嗎?

    回覆
  3. 佳雨 說道：
    12-03, 2012 at 上午 8:53.35

    大大你好:

    我終於找到了，你說的「使用雲端硬碟插入檔案」，

    原來在舊版頁面，有一選項「試試新版撰寫郵件介面」點下去後，

    使用新版面後，再撰寫就看到了^^ 而且撰寫同時還能檢視舊郵件，真的很棒!!

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  4. workmouse 說道：
    12-01, 2012 at 上午 9:08.16

    gmail真的蠻方便的~^^

    回覆
  5. 倫全 說道：
    11-30, 2012 at 下午 3:52.32

    版大你好~我有事情請教~我在朋友那裏知道了這一個軟體SportsSoundsPro (player 系統)~他是國外辦活動用的撥放音樂軟體~因為想要學習使用~但是本身英文不好~加上找步道關於此軟體的教學文~不知道版大~能不能夠發表此軟體的教學文~如果OK請回信給我~我再將此軟體傳給你~感恩~

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  6. jiafei 說道：
    11-30, 2012 at 上午 11:23.14

    請問我少做一個動作嗎？
    我用了撰寫也無法跑出像大大的圖一樣
    在郵件下方有一排可以選雲端附件的欄位
    是版本有差嗎？

    回覆
  7. jiafei 說道：
    11-30, 2012 at 上午 11:17.19

    請問大大
    為啥我的用撰寫並沒有跑出來像你如上圖的下方有一排選項
    可以選雲端的 呢
    我少做了什麼設定嗎？
    還是有版本之差？

    回覆
  8. aaron 說道：
    11-30, 2012 at 上午 9:37.08

    直接雲端硬碟分享給指定email不是一樣嗎?

    回覆
  9. 知無崖 說道：
    11-29, 2012 at 下午 3:47.51

    再+ picasa 上傳應該不止吧

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  10. qister 說道：
    11-29, 2012 at 上午 11:43.55

    这么重要的新闻这个网站竟然没有http://www.eunited.com.my/

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