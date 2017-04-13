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Wise Auto Shutdown v1.61 讓電腦定時自動關機、重開機、登出、睡眠

2017/4/14 更新：Wise Auto Shutdown 軟體版本更新至 v1.61 最新版。

Wise Auto Shutdown 是個相當簡單易用的關機管理程式，主要功能就是讓電腦在指定時間內自動關機、重開機、登出或進入睡眠狀態。

指定關機或重開機的時間點有三種方式，一是設定每天固定某個時間點自動關機，第二種可以設定某個未來的時間點自動執行，第三種是從現在算起的X分鐘或X小時候自動執行。

如果你的電腦常常需要跑些程式或服務，希望能在某些時段自動執行關機、重開機等任務，Wise Auto Shutdown 會是個相當簡單、方便的選擇。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

使用方法：

第1步  安裝好 Wise Auto Shutdown 軟體並啟動之後，請先點一下視窗右上角的選單，再從「Languages」中點選「Chinese(Traditional)」，即可將程式的操作介面切換成繁體中文語系。

 

 

第2步  Wise Auto Shutdown 的操作方式很簡單，先從左邊點選任務，再從右邊設定自動執行任務的時間，最後按下「執行任務」按鈕即可。

 

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  1. chris 說道：
    08-25, 2013 at 下午 3:04.15

    簡單易用的軟體。缺點是每次重開機後會自動跑出主視窗，都要手動關閉…

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