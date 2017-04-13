2017/4/14 更新：Wise Auto Shutdown 軟體版本更新至 v1.61 最新版。

Wise Auto Shutdown 是個相當簡單易用的關機管理程式，主要功能就是讓電腦在指定時間內自動關機、重開機、登出或進入睡眠狀態。

指定關機或重開機的時間點有三種方式，一是設定每天固定某個時間點自動關機，第二種可以設定某個未來的時間點自動執行，第三種是從現在算起的X分鐘或X小時候自動執行。

如果你的電腦常常需要跑些程式或服務，希望能在某些時段自動執行關機、重開機等任務，Wise Auto Shutdown 會是個相當簡單、方便的選擇。



▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Wise Auto Shutdown

Wise Auto Shutdown 軟體版本： 1.61

1.61 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語系

繁體中文、英文…等多國語系 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.50 MB

1.50 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10 官方網站： http://www.wisecleaner.com/wiseautoshutdownfree.html

http://www.wisecleaner.com/wiseautoshutdownfree.html 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 Wise Auto Shutdown 軟體並啟動之後，請先點一下視窗右上角的選單，再從「Languages」中點選「Chinese(Traditional)」，即可將程式的操作介面切換成繁體中文語系。

第2步 Wise Auto Shutdown 的操作方式很簡單，先從左邊點選任務，再從右邊設定自動執行任務的時間，最後按下「執行任務」按鈕即可。