2017/2/24 更新：軟體版本更新至 v7.32.0.104 最新版。
2013 年，微軟把 MSN (Windows Live Messenger) 即時通訊軟體廢掉了，陸續將全球用戶轉移到另外一個花大錢收購來的類似軟體 Skype 上面，然後大家熟悉的 MSN 就沒了。
Skype 其實並不是難用，只不過當時大家還是比較習慣 MSN 的操作介面與上面一些可愛的貼圖…等等。但由於轉移過程中大家的不適應，加上當時智慧型手機的流行與行動傳訊的需求逐漸加溫，手機上的 WhatsApp 與 LINE 逐漸取代了 MSN 的使用需求，後來大家越來越少用 Skype，上面的朋友也越來越少了。
不過，Skype 還在，而且在某些工作場合等環境還是有很多人愛用。尤其 Skype 的語音通話品質一直都不錯，許多有大量國際電話或視訊通話等需求的人，一直都離不開好用的 Skype。
只是不知道 Skype 從什麼時候開始在軟體版面上出現廣告（我已經好幾年沒開過了），看起來還頗煩人的。不過既然有需求，就繼續用吧，要提供穩定的通話品質與軟體維護等服務，還是需要很大的成本的。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Skype 即時通訊、免費語音通話軟體
- 軟體版本：7.32.0.104
- 軟體語言：繁體中文、簡體、英文..等多國語系
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：41.8 MB
- 系統支援：Windows, Mac OS X,Linux, Android, iPhone, iPad, Xbox..
- 官方網站：www.Skype.com
- 軟體下載：按這裡
注意！在新版 Skype 安裝軟體的過程中，你會看到如下圖的畫面，如果你不習慣使用 Bing 或 MSN 首頁的話，就不要勾選這兩個項目。
Skype 安裝、使用方法：
第1步 將 Skype 安裝檔下載回來、點兩下開始執行，首先會先選擇操作介面的語系，然後按「我同意-下一步」按繼續。
第2步 接著會出現修改瀏覽器首頁及搜尋引擎的選項，請兩個都「不要勾選」，因為 bing 什麼的很難用，取消勾選後按「繼續」。
第3步 接著輸入 Microsoft ID 的帳號、密碼登入，如果沒有的話就按下面的「立即建立新帳戶」連結去申請一個。
另外也可以使用以前的舊 MSN 帳號來登入，以前在 MSN 的聯絡人與好友名單都會自動匯入 Skype 裡面。
第4步 接下來就是大頭貼與耳機、攝影鏡頭…等設定。
你為什麼要浪費我時間…
Skype远远不如MSN，MSN更适合大众的口味。集商务、社交
SKYPE非常不好用，我朋友的筆電是很舊的機種(單核心的)，他的系統是VISTA SP2，SKYPE平均一周會有2天連不上，連登入都沒辦法！他以前MSN根本沒這問題(反倒是我的WIN7有時MSN真的會顯示他離線狀態，但他確認有上線)！