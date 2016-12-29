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Greenshot v1.2.9.104 輕量級免費抓圖軟體（繁體中文版）

Greenshot-003

2016/12/29 更新：軟體版本更新至 v1.2.9.104 最新版。

網路上的抓圖軟體有很多，之前在 Windows 系統中最常用的就是可以自動加浮水印的 WinSnap，如果你對抓圖後的加工或圖片美化沒有需求，而比較希望能有免費的、穩定好用的抓圖程式，並可在抓圖完成後自動貼圖到網路上讓大家欣賞的話，可以試試看 Greenshot 這套免費軟體。

Greenshot 提供一般視窗、全螢幕、指定範圍與 IE 瀏覽器自動捲頁抓圖…等功能，抓圖時還可分別選擇要透過哪種管道輸出抓好的畫面圖檔，譬如說抓圖後直接存檔、轉送到指定圖片編輯軟體、列印圖片、用 Email 寄出或用小畫家開啟…等，還可透過外掛的方式支援直接上傳到 Imgur, Flickr, Picasa, Box…等網站去，上傳到貼圖網站之後還可自動複製圖檔網址，方便我們快速分享給朋友看。

儘管 Greenshot 並沒有提供一些圖檔編輯、加工或額外的處理功能，不過可以自動上傳到貼圖網站或網路硬碟裡倒是還滿方便的。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Greenshot
  • 軟體版本：1.2.9.104
  • 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（GPL 開放原始碼）
  • 檔案大小：1.25 MB
  • 系統支援：Windows 2000/XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10
  • 官方網站：http://getgreenshot.org/
  • 軟體下載：按這裡

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  6. 免裝軟體，在 Windows 8 中快速抓圖、自動存成圖檔
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使用方法：

第1步  安裝軟體時請注意，出現下圖的「Select Components」步驟時，請捲動到頁面中間，勾選、安裝你要使用的外掛程式，有勾才有得用。

 

 

第2步  另外，Greenshot 內建了繁體中文、簡體中文…等多國語系，請記得在同一個步驟中勾選你要用的語言介面。

 

 

第3步  安裝好軟體之後，桌面右下角會出現一個 Greenshot 的圖示，點一下圖示即可開啟 Greenshot 選單，第一次使用時請先點一下「Preferecnes..」，到設定選單中將軟體操作介面切換成繁體中文語系。

 

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  1. 豆腐 說道：
    11-18, 2012 at 上午 8:19.06

    抓圖後進行以下動作 選取 用圖片編輯器開啟

    就會使用軟體內建的編輯器開啟，可以做出箭頭、模糊、螢光筆的效果
    然後也可以再點擊 icon上傳到 dropbox

    回覆
  2. 柏元 說道：
    11-07, 2012 at 上午 10:52.26

    還蠻不錯用的說。

    回覆
  3. timyau 說道：
    11-07, 2012 at 上午 9:09.05

    請問這個軟體有編輯圖片的功能嗎？謝謝~

    回覆
  4. Eric 說道：
    11-07, 2012 at 上午 8:47.10

    讚，我要從 FSCapture 跳槽過去了。

    回覆
  5. david 說道：
    11-07, 2012 at 上午 8:07.45

    不錯耶 另提供一款 sharex

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