2017/1/2 更新：軟體版本更新至 v5.2.1 最新版。

CrystalDiskMark 是個很簡單的磁碟讀寫效能測試工具，主要功能就是透過連續讀寫、512KB、4KB 與 4K QD32 的隨機讀寫等方式來測試硬碟在實際讀寫檔案時的實際速度。

透過這些實際讀寫的方式來測試，可讓我們得知某個硬碟或 USB 隨身碟在實際使用時是否真的能有較快的速度，亦可作為購買設備時的參考指標之一。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： CrystalDiskMark

CrystalDiskMark 軟體版本： 5.2.1

5.2.1 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 3.07 MB

3.07 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win8/Windows 10 (32/64位元)

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Windows 10 (32/64位元) 官方網站： http://crystalmark.info/

http://crystalmark.info/ 軟體下載： 按這裡

注意！進行 4K QD32 測試時部分防毒軟體（Norton 或 Avira）可能會誤報有安全威脅，請先防毒軟體的即時偵測功能關閉再進行此測試。

安裝時請注意！看到下面這步驟時，請不要勾選「Baidu Hao 123」這東西，它會改掉你的瀏覽器首頁。

使用方法：

第1步 先從左上角點選你要測試的磁碟機，接著再從左邊的測試項目中按一下你要測試的方式。或這也可按直接按最上方的「All」按鈕，一次測試全部項目。

第2步 測試結果，數字越高越好…