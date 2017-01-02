2017/1/2 更新：軟體版本更新至 v5.2.1 最新版。
CrystalDiskMark 是個很簡單的磁碟讀寫效能測試工具，主要功能就是透過連續讀寫、512KB、4KB 與 4K QD32 的隨機讀寫等方式來測試硬碟在實際讀寫檔案時的實際速度。
透過這些實際讀寫的方式來測試，可讓我們得知某個硬碟或 USB 隨身碟在實際使用時是否真的能有較快的速度，亦可作為購買設備時的參考指標之一。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：CrystalDiskMark
- 軟體版本：5.2.1
- 軟體語言：繁體中文、簡體中文、英文…等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：3.07 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win8/Windows 10 (32/64位元)
- 官方網站：http://crystalmark.info/
- 軟體下載：按這裡
注意！進行 4K QD32 測試時部分防毒軟體（Norton 或 Avira）可能會誤報有安全威脅，請先防毒軟體的即時偵測功能關閉再進行此測試。
安裝時請注意！看到下面這步驟時，請不要勾選「Baidu Hao 123」這東西，它會改掉你的瀏覽器首頁。
使用方法：
第1步 先從左上角點選你要測試的磁碟機，接著再從左邊的測試項目中按一下你要測試的方式。或這也可按直接按最上方的「All」按鈕，一次測試全部項目。
第2步 測試結果，數字越高越好…
大大你好
想請問有沒有什麼參考指標？