作者：,     

XnConvert v1.74 圖檔改大小、加特效、批次轉檔工具（支援 Windows, Mac , Linux）

2017/6/29 更新：XnConvert 軟體版本更新至 v1.74 最新版，修復了一些 bug 與程式問題，建議重新下載、安裝新版程式。

XnConvert 是個看起來有點小複雜但事實上相當實用的圖檔轉檔工具，看起來複雜的原因是因為他使用了分頁式的步驟來處理圖檔，其實也就是「選取圖檔」→「選擇轉檔任務」→「執行」這樣而已。

也因為使用這種方式，剛好可以讓我們用很便利、很好理解的方式同時幫多個圖檔執行一系列圖檔改大小、色彩調整、變形、裁切與各種濾鏡的套用及圖檔轉檔…等設定。同一個操作步驟中，可同時處理多種轉檔指令，而每次設定好一系列的轉檔指令後還可把批次執行工作用的任務檔另存出來，以後要處理相同的任務時，只要載入同一個檔案即可，不用每次都得花時間調個半死。

XnConvert 可支援的圖檔轉檔工作包含圖檔尺寸、浮水印、加文字、旋轉、漸暈、裁切、設定 DPI、變更顏色深度、鏡射、復古色調、自動對比、自動色階、自動平衡、色調分離、補償、加強對焦、方框中值、模糊、浮雕、減少雜訊、銳化、高斯模糊、柔焦、油畫、波紋….等等數十種特效與色彩、變形處理，按一按就可輕鬆搞定！

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：XnConvert
  • 軟體版本：1.74
  • 軟體語言：繁體中文、英文…等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：12.2 MB
  • 系統支援：Windows、Mac OS X 與 Linux
  • 官方網站：http://www.xnconvert.com
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好 XnConvert 軟體、開啟之後，先到「設置」分頁中挑選軟體所使用的語言，選「繁體中文（台灣）」即可。

 

 

第2步  接著切換到「輸出」分頁，可依需求選取轉檔後的圖檔儲存位置。

另外請記得在「檔名」欄位中刪除「结果」這兩個簡體中文字，或者換成其他你喜歡的英文、數字或繁體中文字，避免檔案名稱出現簡體中文字而使得部分軟體無法正常檢視圖檔。

 

 

第3步  要開始轉檔的話，請切換到「輸入」分頁，將你要處理的圖檔拉到 XnConvert 視窗中。

 

 

第4步  接著在「Actions」分頁中按一下「Add action」按鈕選取你要執行的轉檔功能，我們可依實際需求依次選取、設定多種轉檔功能，把你要執行的轉檔動作全部都加到執行清單中。

 

 

第5步  全部設定好之後，按一下右下角的「轉換」按鈕即可開始轉檔。

 

 

第5步  完成後，「狀態」分頁中會顯示最新的轉檔結果。

 

非經授權，請勿全文轉載，本文網址:
→ 免費訂閱最新文章：  (如何訂閱？)
作者: | 發佈日期:
文章目錄：首頁 » Windows 系統、PC 個人電腦 » 看圖軟體、繪圖、相片處理 » XnConvert v1.74 圖檔改大小、加特效、批次轉檔工具（支援 Windows, Mac , Linux）
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦安裝、測試，避免因為不可預知的錯誤、當機或軟硬體衝突，影響您的工作或電腦運作。另外，在進行任何重要的操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
Tags:

 

歡迎留下你的想法或意見...

  1. hmml 說道：
    01-03, 2013 at 下午 10:04.05

    Faststone image viewer內建的就很強大了。
    裁切還能同範圍一張接一張裁下去。
    它的罩門只有不支援unicode和壓縮檔。

    回覆
  2. tony200910041 說道：
    10-24, 2012 at 下午 7:16.13

    為什麼不直接用 XnView MP?
    另外 FastStone 也有類似功能的軟體

    回覆
    • 柳小暐 說道：
      10-25, 2012 at 上午 8:49.31

      類似功能的軟體還不少
      站長多介紹一些
      說不定會發現功能上很強大
      或是方便使用的類刑
      大家可以各取所需囉！

      回覆

發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。

 