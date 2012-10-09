開車在路上除了要遵守交通規則、注意人車安全之外，很多人可能還會很注意每個路段的車速上限與哪裡有測速照相機，避免一不小心油門踩太深而被拍了紀念照回家跟你要錢。

其實全台灣的高速公路、東西向快速道路與一般市區、平面道路上的測速照相機放置地點很早就都公布在警政署相關單位的網站上，只不過政府單位在資訊公開與資訊服務方面的執行效果一直都不是很好、也不親民，譬如說警政署國道高速公路警察局的網站也只是用表格列出一些數字而已，對於一般民眾來說就是一堆數字，看不出啥所以然。

如果你常常覺得某些路段看起來不應該有這麼離譜的速限，而且每次經過時都仔細檢查過路邊似乎沒有任何類似測速照相的設施，但偏偏走到哪都標示著前有測速照相的路標，此時可以用 Google Maps 網路地圖來查一下，輕輕鬆鬆列出全台灣各縣市、各高速公路與快速道路上總計 763 個測速照相設施的地點，記好這些位置下次經過時避免荷包失血…

當然，如果你不嫌吵的話裝個會一直嗶嗶叫的雷達偵測器也是可以，只不過價錢不便宜就是了。我是都不裝啦，因為很少超速，高速公路上頂多也只是 119 定速慢慢開而已。

Google Maps 測速照相地點大全： 按這裡（看來應該是 Kingway 提供的圖資）

按這裡（看來應該是 Kingway 提供的圖資） 警政署國道高速公路警察局：國道測速照相設置地點查詢

使用方法：

第1步 開啟上面 Google Maps 的網址，我們可以看到整個台灣密密麻麻的… 政府單位為了大家的行車全可真用心。

我們可以直接從地圖縮放、移動位置來查找你要看的縣市或路段，或者從左邊點選不同地點來找。

第2步 每個點按進去都會有個「街道檢視」縮圖，點一下圖示即可瀏覽一下測速照相機的玉照。

第3步 主角現身…. 確認自己常走的路段有哪些照相設施後，以後就不要太白目、開太快。

實際上地圖上列出來的點大部分都是固定式的設施，有些不定時、不定點的照相服務就不會列在上面，大家開車還是小心謹慎、安全為上。