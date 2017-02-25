2017/2/25 更新：軟體版本更新至 v4.1.1.145 最新版。

當我們想要將電腦中的檔案或資料夾隱藏起來時，一般會直接在檔案上按右鍵在「內容」選單中勾選隱藏屬性，不過其他稍微熟電腦的人也都可以在電腦中輕鬆顯示隱藏檔。如果你希望能稍微加點限制，讓隱藏檔不那麼容易被發現、被使用的話，該怎麼做呢？

Wise Folder Hider 是個操作很簡單的免費軟體，主要功能就是幫檔案或資料夾隱藏起來並加上密碼保護。跟其他類似軟體不同的是，除了操作介面相當簡潔、使用方法相當簡單之外，Wise Folder Hider 還同時提供兩層的密碼保護，第一層是開啟軟體時需要輸入密碼，第二層是針對隱藏檔或隱藏的資料夾可自行設定開啟時的密碼，如果某些檔案或資料夾只想給特定的人使用，也可個別給予專屬的密碼來管理或讀取檔案。

整體來說，Wise Folder Hider 是個不錯的免費小工具，不過建議所有重要的檔案都得另外以原始狀態備份好，不要只放在 Wise Folder Hider 裡面鎖起來，萬一你自己都忘了密碼就沒人幫得了你了。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Wise Folder Hider

Wise Folder Hider 軟體版本： 4.1.1.145

4.1.1.145 軟體語言： 英文、繁體中文

英文、繁體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.82 MB

1.82 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10 官方網站： http://www.wisecleaner.com/wisefolderhider.html

http://www.wisecleaner.com/wisefolderhider.html 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 安裝好 Wise Folder Hider 軟體、第一次開啟時會要你輸入一組密碼，這是每次執行軟體時都得打一次的啟動密碼。

第2步 開啟 Wise Folder Hider 軟體主視窗之後，可以先點一下視窗右上角的設定選單，然後在「Languages」裡選擇「Chinese(Traditional)」將操作介面切換為繁體中文。

第3步 接著把你要隱藏的檔案或資料夾拉到 Wise Folder Hider 視窗中，或者也可按視窗上方的「隱藏檔案」或「隱藏資料夾」按鈕來選取要隱藏的檔案或資料夾。

第4步 選取好之後，該檔案或資料夾便會自動消失、隱藏起來，此時我們可以在 Wise Folder Hider 視窗中看到該檔案或資料夾已被列入，只要列入到 Wise Folder Hider 視窗中的檔案或資料夾，表示目前為隱藏狀態。要開啟該檔案或資料夾的話，直接在項目上按兩下即可。

如果想加上密碼保護的話，可以點一下最右邊的選單再按「設定密碼」。

第5步 輸入好密碼之後，該資料夾或檔案即可被加密、隱藏，任何人除非可以分別輸入兩個正確密碼，否則應該都很難知道哪裡有什麼東西可以看了。

將資料夾或檔案隱藏之後，下次如果要叫出來用的話，必須先開啟 Wise Folder Hider 軟體，然後在視窗中你要開啟的名稱上按兩下，如有設定密碼的話必須先輸入正確密碼，才可開啟先前被加密隱藏的項目。