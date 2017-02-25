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[免費] Wise Folder Hider v4.11 把不想被看到的檔案、資料夾，隱藏起來！（雙密碼鎖定）

2017/2/25 更新：軟體版本更新至 v4.1.1.145 最新版。

當我們想要將電腦中的檔案或資料夾隱藏起來時，一般會直接在檔案上按右鍵在「內容」選單中勾選隱藏屬性，不過其他稍微熟電腦的人也都可以在電腦中輕鬆顯示隱藏檔。如果你希望能稍微加點限制，讓隱藏檔不那麼容易被發現、被使用的話，該怎麼做呢？

Wise Folder Hider 是個操作很簡單的免費軟體，主要功能就是幫檔案或資料夾隱藏起來並加上密碼保護。跟其他類似軟體不同的是，除了操作介面相當簡潔、使用方法相當簡單之外，Wise Folder Hider 還同時提供兩層的密碼保護，第一層是開啟軟體時需要輸入密碼，第二層是針對隱藏檔或隱藏的資料夾可自行設定開啟時的密碼，如果某些檔案或資料夾只想給特定的人使用，也可個別給予專屬的密碼來管理或讀取檔案。

整體來說，Wise Folder Hider 是個不錯的免費小工具，不過建議所有重要的檔案都得另外以原始狀態備份好，不要只放在 Wise Folder Hider 裡面鎖起來，萬一你自己都忘了密碼就沒人幫得了你了。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Wise Folder Hider
  • 軟體版本：4.1.1.145
  • 軟體語言：英文、繁體中文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：1.82 MB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10
  • 官方網站：http://www.wisecleaner.com/wisefolderhider.html
  • 軟體下載：按這裡

使用方法：

第1步  安裝好 Wise Folder Hider 軟體、第一次開啟時會要你輸入一組密碼，這是每次執行軟體時都得打一次的啟動密碼。

 

 

第2步  開啟 Wise Folder Hider 軟體主視窗之後，可以先點一下視窗右上角的設定選單，然後在「Languages」裡選擇「Chinese(Traditional)」將操作介面切換為繁體中文。

 

 

第3步  接著把你要隱藏的檔案或資料夾拉到 Wise Folder Hider 視窗中，或者也可按視窗上方的「隱藏檔案」或「隱藏資料夾」按鈕來選取要隱藏的檔案或資料夾。

 

 

第4步  選取好之後，該檔案或資料夾便會自動消失、隱藏起來，此時我們可以在 Wise Folder Hider 視窗中看到該檔案或資料夾已被列入，只要列入到 Wise Folder Hider 視窗中的檔案或資料夾，表示目前為隱藏狀態。要開啟該檔案或資料夾的話，直接在項目上按兩下即可。

如果想加上密碼保護的話，可以點一下最右邊的選單再按「設定密碼」。

 

 

第5步  輸入好密碼之後，該資料夾或檔案即可被加密、隱藏，任何人除非可以分別輸入兩個正確密碼，否則應該都很難知道哪裡有什麼東西可以看了。

將資料夾或檔案隱藏之後，下次如果要叫出來用的話，必須先開啟 Wise Folder Hider  軟體，然後在視窗中你要開啟的名稱上按兩下，如有設定密碼的話必須先輸入正確密碼，才可開啟先前被加密隱藏的項目。

 

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    08-10, 2015 at 下午 6:04.24

    為何刪了軟件後，再次重裝後
    不能回到首次安裝，要求設定登入密碼的介面
    而是叫你輸入密碼登入介面?
    用了GEEK、oibit等刪除軟件來殺，都不能徹定刪除?

    回覆
  2. 訪客 說道：
    05-12, 2015 at 上午 11:54.10

    隨身碟拿到別台使用時，也要灌相同的軟體嗎

    回覆
  3. 訪客 說道：
    09-05, 2014 at 上午 11:13.17

    請問電腦重灌後, 如何找到之前隱藏的檔案?

    回覆
  4. 緋楓 說道：
    03-31, 2014 at 下午 6:40.14

    我隱藏的檔案取消隱藏後沒有回來，而且解除安裝也不需密碼，請問該怎麼辦?

    回覆
  5. 小迷糊 說道：
    03-20, 2014 at 上午 8:17.50

    如果解除安裝本程式
    是不是就可以看到原來檔案或資料夾

    回覆
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