2016/11/30 更新：Wise Data Recovery 軟體版本更新至 v3.87.205 最新版。此版本修復了一些程式問題與 bug 。
當我們在電腦中將檔案刪除、丟到資源回收桶並清空之後，看起來檔案是已經完全刪除了，不過實際上電腦裡的硬碟中，儲存該檔案的那個空間只是被標示為已移除的狀態，在被其他檔案或資料寫入之前，還是有機會可以透過檔案救援軟體把原先的檔案挖出來的，而 Wise Data Recovery 就是這種可以找回被刪除的檔案的小工具。
Wise Data Recovery 是個免費軟體，有著操作介面清爽、簡單易用、快速安全、支援多種檔案格式..等特色，可救援的檔案類型很廣，包桌一般 Word, Excel, Txt 等文件或 .jpg, .png, .gif… 等格式的圖檔，或副檔名為 .eml 的電子郵件檔、音樂與影片…等等，當 Wise Data Recovery 搜尋到可還原的檔案時，會用 Good、Poor、Very Poor 或 Lost 等字眼標示該檔案的狀態，當然標示為「Good」的最有機會被救回來，因為硬碟總是一直不斷在讀寫資料，有可能什麼時候原始資料被覆蓋掉了，也就找不回來了。
如果你有檔案救援的需求，可以下載 Wise Data Recovery 來試試看，其實這類工具其實都不保證可以 100% 救回你要的資料，不過總是有點希望可以嘗試看看。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Wise Data Recovery
- 軟體版本：3.87.205
- 軟體語言：英文、繁體中文等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：1.73 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Win 8, 8.1/Win 10
- 官方網站：http://www.wisecleaner.com/wisedatarecoveryfree.html
- 軟體下載：按這裡
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使用方法：
第1步 將 Wise Data Recovery 軟體下載回來、解壓縮後，直接按兩下執行「WiseDataRecovery.exe」檔案即可開始使用。
第2步 開啟 Wise Data Recovery 軟體後，可以先按一下視窗上方的選單，再點「Languages」，從選單中點選「Chinese(Traditional)」將操作介面切換成繁體中文。
第3步 切換成中文語系後，可以在左上角選擇你要搜尋、還原的磁碟機，選好之後按下「掃描」按鈕。
第4步 經過一段時間掃描後，視窗中會列出目前找到的、可供還原的檔案與資料夾，從左邊資料夾去找你要還原的檔案或用右上角的搜尋框搜尋關鍵字，找到後勾選你要還原的檔案再按「還原」按鈕。
第5步 點選你要儲存的位置，按下「確定」後，Wise Data Recovery 便可將原本已被刪除的檔案還原回來、儲存在你指定的位置。
被勒索病毒 鎖住後格式化的也救的會來嗎？？？
手機檔案不小心刪除可以找的回來嗎？
這就比較了阿 除非你有轉移到記憶卡裡面
不但沒幫我把被覆蓋的檔案找回來
把程式移除掉後
還把我桌面的東西全部清空
系統設置全部亂掉…
哭
請問大大，我想掃描我的隨身碟，但它一直跳出”Can not get disk information” 應該要怎麼辦??
請問…這是不是沒辦法救隨身碟?顯示不出來
我也遇到一樣的問題 = =
請問我把此軟體下載後,竟然原先刪除的檔案與Folder都就回到C槽了,但我接著就將他們回灌到D槽原位置,結果發現檔案不管是Work ppr or EXCEL沒有一個可以打開的,
但是檔案的型態與大小都正常! ICON圖示也正常!
每次打開都不回覆說檔案無法開啟!
謝謝
Robbin
說明如下:
選取的檔案似乎不是有效的 Microsoft PowerPoint 檔案，可能是由不同程式建立的檔案。
嘗試在 Windows 檔案總管按兩下該檔案，看看是否有其他程式可以開啟該檔案。如果在 Windows 檔案總管按兩下該檔案時，PowerPoint 再次開啟該檔案，很可能該檔案並非 PowerPoint 檔案，只是其副檔名被重新命名為 PowerPoint 登錄的檔案類型 (例如 .ppt、.pptx、.pps、.ppsx、.pptx、.pot 或 .potx)，但該檔案不是 PowerPoint 檔案。
若要判斷哪個程式可以開啟該檔案，請嘗試下列方法:
請連絡原作者 (如果知道) 以了解此檔案是以何種程式所建立。然後再以正確的副檔名重新命名檔案，讓正確的程式可以開啟檔案。
嘗試在其他程式開啟檔案。
如果您或您的朋友對於軟體非常有經驗，請在文字編輯器中檢查檔頭，藉此判斷哪個程式可以讀取檔案。
另一種可能性是檔案從另一部電腦傳輸的過程中損壞了，請再次嘗試傳送檔案。
檔案有可能已毀損。如果您有備份的檔案複本，請使用該複本。毀損的檔案無法修復。
恩 掃完後 畫面UI的卷軸怪怪的
Vista + 英文介面@_@
不太能捲動
左側 資料夾 點B 他卻選A (上一行)