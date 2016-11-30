2016/11/30 更新：Wise Data Recovery 軟體版本更新至 v3.87.205 最新版。此版本修復了一些程式問題與 bug 。

當我們在電腦中將檔案刪除、丟到資源回收桶並清空之後，看起來檔案是已經完全刪除了，不過實際上電腦裡的硬碟中，儲存該檔案的那個空間只是被標示為已移除的狀態，在被其他檔案或資料寫入之前，還是有機會可以透過檔案救援軟體把原先的檔案挖出來的，而 Wise Data Recovery 就是這種可以找回被刪除的檔案的小工具。

Wise Data Recovery 是個免費軟體，有著操作介面清爽、簡單易用、快速安全、支援多種檔案格式..等特色，可救援的檔案類型很廣，包桌一般 Word, Excel, Txt 等文件或 .jpg, .png, .gif… 等格式的圖檔，或副檔名為 .eml 的電子郵件檔、音樂與影片…等等，當 Wise Data Recovery 搜尋到可還原的檔案時，會用 Good、Poor、Very Poor 或 Lost 等字眼標示該檔案的狀態，當然標示為「Good」的最有機會被救回來，因為硬碟總是一直不斷在讀寫資料，有可能什麼時候原始資料被覆蓋掉了，也就找不回來了。

如果你有檔案救援的需求，可以下載 Wise Data Recovery 來試試看，其實這類工具其實都不保證可以 100% 救回你要的資料，不過總是有點希望可以嘗試看看。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Wise Data Recovery

Wise Data Recovery 軟體版本： 3.87.205

3.87.205 軟體語言： 英文、繁體中文等多國語言

英文、繁體中文等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 1.73 MB

1.73 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8, 8.1/Win 10

Windows XP/Vista/Win7/Win 8, 8.1/Win 10 官方網站： http://www.wisecleaner.com/wisedatarecoveryfree.html

http://www.wisecleaner.com/wisedatarecoveryfree.html 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 Wise Data Recovery 軟體下載回來、解壓縮後，直接按兩下執行「WiseDataRecovery.exe」檔案即可開始使用。

第2步 開啟 Wise Data Recovery 軟體後，可以先按一下視窗上方的選單，再點「Languages」，從選單中點選「Chinese(Traditional)」將操作介面切換成繁體中文。

第3步 切換成中文語系後，可以在左上角選擇你要搜尋、還原的磁碟機，選好之後按下「掃描」按鈕。

第4步 經過一段時間掃描後，視窗中會列出目前找到的、可供還原的檔案與資料夾，從左邊資料夾去找你要還原的檔案或用右上角的搜尋框搜尋關鍵字，找到後勾選你要還原的檔案再按「還原」按鈕。

第5步 點選你要儲存的位置，按下「確定」後，Wise Data Recovery 便可將原本已被刪除的檔案還原回來、儲存在你指定的位置。