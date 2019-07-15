[免費] Wise Data Recovery v4.1.3 檔案救援工具，輕鬆找回被刪除的檔案
2019/7/15 更新：Wise Data Recovery 軟體版本更新至 v4.1.3 最新版。此版本修復了一些程式問題與 bug 。
當我們在電腦中將檔案刪除、丟到資源回收桶並清空之後看起來檔案是已經完全刪除了不過實際上電腦裡的硬碟中，
Wise Data Recovery 是個免費軟體有著操作介面清爽、簡單易用、快速安全、支援多種檔案格式..等特色可救援的檔案類型很廣包桌一般 Word, Excel, Txt 等文件或 .jpg, .png, .gif… 等格式的圖檔或副檔名為 .eml 的電子郵件檔、音樂與影片…等等當 Wise Data Recovery 搜尋到可還原的檔案時會用 Good、Poor、Very Poor 或 Lost 等字眼標示該檔案的狀態當然標示為「Good」的最有機會被救回來因為硬碟總是一直不斷在讀寫資料有可能什麼時候原始資料被覆蓋掉了也就找不回來了。
如果你有檔案救援的需求可以下載 Wise Data Recovery 來試試看其實這類工具其實都不保證可以 100% 救回你要的資料不過總是有點希望可以嘗試看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Wise Data Recovery
- 軟體版本：4.1.3
- 軟體語言：英文、繁體中文等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：2.16 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
- 官方網站：WiseCleaner
- 軟體下載：按這裡
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使用方法：
第1步 將 Wise Data Recovery 軟體下載回來、解壓縮後直接按兩下執行「WiseDataRecovery.exe」檔案即可開始使用。
第2步 開啟 Wise Data Recovery 軟體後可以先按一下視窗上方的選單再點「Languages」從選單中點選「Chinese(Traditional)」將操作介面切換成繁體中文。
第3步 切換成中文語系後可以在左上角選擇你要搜尋、還原的磁碟機選好之後按下「掃描」按鈕。
第4步 經過一段時間掃描後視窗中會列出目前找到的、可供還原的檔案與資料夾從左邊資料夾去找你要還原的檔案或用右上角的搜尋框搜尋關鍵字找到後勾選你要還原的檔案再按「還原」按鈕。
第5步 點選你要儲存的位置按下「確定」後Wise Data Recovery 便可將原本已被刪除的檔案還原回來、儲存在你指定的位置。
訪客留言：
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10 Replies to “[免費] Wise Data Recovery v4.1.3 檔案救援工具，輕鬆找回被刪除的檔案”
請問可以把音樂的捷徑找回來嗎?
但是主要的檔案已經被刪掉了
被勒索病毒 鎖住後格式化的也救的會來嗎？？？
手機檔案不小心刪除可以找的回來嗎？
這就比較了阿 除非你有轉移到記憶卡裡面
不但沒幫我把被覆蓋的檔案找回來
把程式移除掉後
還把我桌面的東西全部清空
系統設置全部亂掉…
哭
請問大大，我想掃描我的隨身碟，但它一直跳出”Can not get disk information” 應該要怎麼辦??
請問…這是不是沒辦法救隨身碟?顯示不出來
我也遇到一樣的問題 = =
請問我把此軟體下載後,竟然原先刪除的檔案與Folder都就回到C槽了,但我接著就將他們回灌到D槽原位置,結果發現檔案不管是Work ppr or EXCEL沒有一個可以打開的,
但是檔案的型態與大小都正常! ICON圖示也正常!
每次打開都不回覆說檔案無法開啟!
謝謝
Robbin
說明如下:
選取的檔案似乎不是有效的 Microsoft PowerPoint 檔案，可能是由不同程式建立的檔案。
嘗試在 Windows 檔案總管按兩下該檔案，看看是否有其他程式可以開啟該檔案。如果在 Windows 檔案總管按兩下該檔案時，PowerPoint 再次開啟該檔案，很可能該檔案並非 PowerPoint 檔案，只是其副檔名被重新命名為 PowerPoint 登錄的檔案類型 (例如 .ppt、.pptx、.pps、.ppsx、.pptx、.pot 或 .potx)，但該檔案不是 PowerPoint 檔案。
若要判斷哪個程式可以開啟該檔案，請嘗試下列方法:
請連絡原作者 (如果知道) 以了解此檔案是以何種程式所建立。然後再以正確的副檔名重新命名檔案，讓正確的程式可以開啟檔案。
嘗試在其他程式開啟檔案。
如果您或您的朋友對於軟體非常有經驗，請在文字編輯器中檢查檔頭，藉此判斷哪個程式可以讀取檔案。
另一種可能性是檔案從另一部電腦傳輸的過程中損壞了，請再次嘗試傳送檔案。
檔案有可能已毀損。如果您有備份的檔案複本，請使用該複本。毀損的檔案無法修復。
恩 掃完後 畫面UI的卷軸怪怪的
Vista + 英文介面@_@
不太能捲動
左側 資料夾 點B 他卻選A (上一行)