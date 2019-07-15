[免費] Wise Data Recovery v4.1.3 檔案救援工具，輕鬆找回被刪除的檔案

2019/7/15 更新：Wise Data Recovery 軟體版本更新至 v4.1.3 最新版。此版本修復了一些程式問題與 bug 。

當我們在電腦中將檔案刪除、丟到資源回收桶並清空之後看起來檔案是已經完全刪除了不過實際上電腦裡的硬碟中，

儲存該檔案的那個空間只是被標示為已移除的狀態在被其他檔案或資料寫入之前還是有機會可以透過檔案救援軟體把原先的檔案挖出來的而 Wise Data Recovery 就是這種可以找回被刪除的檔案的小工具。

Wise Data Recovery 是個免費軟體有著操作介面清爽、簡單易用、快速安全、支援多種檔案格式..等特色可救援的檔案類型很廣包桌一般 Word, Excel, Txt 等文件或 .jpg, .png, .gif… 等格式的圖檔或副檔名為 .eml 的電子郵件檔、音樂與影片…等等當 Wise Data Recovery 搜尋到可還原的檔案時會用 Good、Poor、Very Poor 或 Lost 等字眼標示該檔案的狀態當然標示為「Good」的最有機會被救回來因為硬碟總是一直不斷在讀寫資料有可能什麼時候原始資料被覆蓋掉了也就找不回來了。

如果你有檔案救援的需求可以下載 Wise Data Recovery 來試試看其實這類工具其實都不保證可以 100% 救回你要的資料不過總是有點希望可以嘗試看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Wise Data Recovery

Wise Data Recovery 軟體版本： 4.1.3

4.1.3 軟體語言： 英文、繁體中文等多國語言

英文、繁體中文等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 2.16 MB

2.16 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： WiseCleaner

WiseCleaner 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將 Wise Data Recovery 軟體下載回來、解壓縮後直接按兩下執行「WiseDataRecovery.exe」檔案即可開始使用。

第2步 開啟 Wise Data Recovery 軟體後可以先按一下視窗上方的選單再點「Languages」從選單中點選「Chinese(Traditional)」將操作介面切換成繁體中文。

第3步 切換成中文語系後可以在左上角選擇你要搜尋、還原的磁碟機選好之後按下「掃描」按鈕。

第4步 經過一段時間掃描後視窗中會列出目前找到的、可供還原的檔案與資料夾從左邊資料夾去找你要還原的檔案或用右上角的搜尋框搜尋關鍵字找到後勾選你要還原的檔案再按「還原」按鈕。

第5步 點選你要儲存的位置按下「確定」後Wise Data Recovery 便可將原本已被刪除的檔案還原回來、儲存在你指定的位置。