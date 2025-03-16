Puter：藏在雲端的虛擬電腦

Puter 是一個長得像電腦桌面的雲端服務，透過開放原始碼的網路作業系統(Internet OS)提供一個簡潔實用的線上操作介面與相當多樣、功能齊全的各式 App，讓我們可以像使用一般電腦那樣瀏覽、發文、作畫、寫程式、玩遊戲….

Puter 是藏在網路裡的作業系統，也是個人的私密雲端空間。我們可以在 Puter 上申請自己的帳號，然後將自己的檔案與資料存在裡面，搭配 Puter 上面的各式各樣應用程式，讓我們可以輕鬆在雲端桌面完成各種工作。

內建多國語言，可以到選單中調整要顯示的語系。

有類似 Windows 的開始選單，裡面有一堆應用程式與遊戲可以玩。