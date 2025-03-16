Folder Lock：軍規 AES 256-bit 加密、隱藏你的機密檔案

   

當你有一些不想隨便被人家看到、開來用的檔案，該怎麼鎖起來不被發現呢？試試看這個很厲害的 Folder Lock 檔案加密、備份工具。

當我們安裝好 Folder Lock 軟體後，電腦中會多出一個虛擬磁碟，只要把你要加密保護的檔案、資料夾全都拉進去，再到 Folder Lock 視窗中去按「Encrypt」，便可透過 AES 256-bit 軍規加密等級將全部內容鎖住並隱藏起來。等你下次再輸入密碼、登入 Folder Lock 軟體，才能再次使用。

此外，Folder Lock 還提供了 Dropbox Locker, Google Drive Locker 與 OneDrive Locker 等線上加密鎖的功能，可以把你要加密保護的檔案直接掛在 Dropbox, Google Drive 等線上儲存空間裡。另外還支援 iPhone, macOS 與 Android 等平台的同步傳輸功能，讓你的加密資料也能安全的在各裝置中隨時取用。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Folder Lock
  • 軟體版本：10.1.1
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：試用版（另有功能較完整的付費專業版）
  • 檔案大小：8.80MB
  • 系統支援：Windows, macOS, iPhone, Android
  • 官方網站：NewSoftwares
  • 軟體下載：Download 下載

當我們安裝好軟體並登入後，電腦裡面就會多出一個名為「Desktop Locker」磁碟機，我們只要把要加密保護的檔案或資料夾丟進去就可以。

在 Folder Lock 視窗中會有很多個加密功能，最上面的「Desktop Locker」就是本機電腦的虛擬加密磁碟，按下「Encrypt」按鈕便可加密隱藏磁碟機，按下「Decrypt」按鈕就可以恢復正常瀏覽。

另外還有其他平台的支援與同步等功能….

最後更新：03-16, 2025 下午 6:18

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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