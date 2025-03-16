Desktop Info：輕量即時硬體監控，桌面顯示 CPU 與記憶體使用率
Desktop Info 是個很特別的小軟體，執行之後，會在螢幕右上角顯示一個即時更新的資訊欄，就像桌布一樣貼在螢幕上，不會影響其他視窗或軟體的顯示與運作，又能在桌面即時顯示各種實用的電腦硬體監控資訊。
目前 Desktop Info 可顯示的資訊包含時間日期、 CPU使用率、目前最吃CPU的軟體、記憶體使用量、目前最吃記憶體的軟體、網路流量圖、磁碟可用空間、即時磁碟讀寫…. 等資訊，監控的項目相當多且實用，放在桌面上很方便卻又不干擾日常使用。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Desktop Info
- 軟體版本：3.18.0
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：15.8MB
- 系統支援：Windows 7/8/10/11
- 官方網站：Glenn
- 軟體下載：Download 下載
解壓縮後執行「DesktopInfo.exe」程式，即可在桌面右上角看到一個資訊欄，裡面會有各種即時系統監控資訊。
在大約「Glenn」那個位置按滑鼠右鍵就可以叫出選單。
可另外選擇「Start W Mode」以視窗模式開啟監控畫面。