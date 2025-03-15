Ventoy 超強大 USB 開機、系統安裝碟製作工具

Ventoy 是一個超強大的開機隨身帶製作工具，可幫我我們將 Windows、Linux 或其他常見作業系統的光碟 ISO檔做成一個可開機、可執行系統安裝程序的 USB 隨身碟、外接 SSD 固態硬碟。

厲害的是，Ventoy 還可同時塞進多個不同類型的系統光碟映像檔，開機時還會有選單可以讓我們選擇、安裝不同系統，只要把 ISO 檔拉進去就可以搞定。

用 Ventoy 做成的 USB 開機碟可以同時支援 x86 Legacy BIOS、IA32 UEFI、x86_64 UEFI、ARM64 UEFI 和 MIPS64EL UEFI 等模式，也能直接瀏覽本機硬碟的 ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 影像檔，不管是拿來安裝 Windows/WinPE/Linux/ChromeOS/Unix/VMware/Xen.. 等系統都可以。

下載 Ventoy 軟體，把它安裝到你的 USB 隨身碟或 SSD 中。

接著將下載來的系統 ISO 映像檔直接拉到已安裝 Ventoy 的隨身碟裡，拉進去就好。

讓電腦重新啟動，並指定從 USB 開機。

馬上可以看到 Ventoy 的開機畫面，如果你有放了很多系統 ISO 檔，可以直接選擇不同版本的系統來開機、安裝。

選單有多種語言可以選。