Ventoy 超強大 USB 開機、系統安裝碟製作工具

       

Ventoy 是一個超強大的開機隨身帶製作工具，可幫我我們將 Windows、Linux 或其他常見作業系統的光碟 ISO檔做成一個可開機、可執行系統安裝程序的 USB 隨身碟、外接 SSD 固態硬碟。

厲害的是，Ventoy 還可同時塞進多個不同類型的系統光碟映像檔，開機時還會有選單可以讓我們選擇、安裝不同系統，只要把 ISO 檔拉進去就可以搞定。

用 Ventoy 做成的 USB 開機碟可以同時支援 x86 Legacy BIOS、IA32 UEFI、x86_64 UEFI、ARM64 UEFI 和 MIPS64EL UEFI 等模式，也能直接瀏覽本機硬碟的 ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 影像檔，不管是拿來安裝 Windows/WinPE/Linux/ChromeOS/Unix/VMware/Xen.. 等系統都可以。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Ventoy
  • 軟體版本：1.1.05
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
  • 檔案大小：15.9 MB
  • 系統支援：Windows, Linux
  • 官方網站：https://www.ventoy.net/
  • 軟體下載：Download 下載

下載 Ventoy 軟體，把它安裝到你的 USB 隨身碟或 SSD 中。

Ventoy 開機USB製作工具

接著將下載來的系統 ISO 映像檔直接拉到已安裝 Ventoy 的隨身碟裡，拉進去就好。

Ventoy 開機USB製作工具

讓電腦重新啟動，並指定從 USB 開機。

Ventoy 開機USB製作工具

馬上可以看到 Ventoy 的開機畫面，如果你有放了很多系統 ISO 檔，可以直接選擇不同版本的系統來開機、安裝。

Ventoy 開機USB製作工具
Ventoy 開機USB製作工具

選單有多種語言可以選。

Ventoy 開機USB製作工具

Ventoy 特色功能：

  • 100% 開放原始碼、使用簡單
  • 快速(拷貝文件有多快就有多快)
  • 可安裝在USB/本機硬碟/SSD/NVMe/SD卡等裝置上
  • 直接從 ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 檔案啟動，無需解開
  • 支援瀏覽並啟動本機硬碟上的ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 檔案
  • ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 檔案在磁碟上無需連續
  • 支援MBR和GPT分割區格式
  • 同時支援x86 Legacy BIOS 以及IA32/x86_64/ARM64/MIPS64 UEFI
  • UEFI 模式支援安全啟動(Secure Boot)
  • 支援資料持久化
  • 支援 Windows 系統的自動安裝部
  • 支援 Linux 系統的自動安裝部署
  • Windows/Linux 自動安裝腳本中支援變數擴充
  • 鏡像分區支援FAT32/exFAT/NTFS/UDF/XFS/Ext2(3)(4) 檔案系統
  • 支援超過4GB的ISO檔
  • 支援選單別名、選單提示訊息顯示
  • 支援啟動密碼保護
  • 保留ISO原始的啟動選單風格(Legacy & UEFI)
  • 支援大部分常見作業系統, 已測試1200+ 個ISO文件
  • 不只是能啟動ISO映像檔，而是支援啟動後完整的安裝過程
  • 選單可以在清單模式和目錄樹模式之間隨時切換
  • 提出”Ventoy Compatible” 概念
  • 支援插件擴展，提供圖形化插件配置器
  • Linux vDisk(vhd/vdi/raw…) 啟動解決方案
  • 支援向運行環境注入文件
  • 支援動態替換ISO檔案中的原始啟動設定檔
  • 高度可自訂的主題風格和菜單
  • 磁碟硬體寫入保護開啟時不影響基本功能
  • 不影響USB日常普通使用
  • 版本升級時資料不會遺失
  • 無需跟隨作業系統升級而升級Ventoy

最後更新：03-15, 2025 下午 9:59

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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