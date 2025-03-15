Ventoy 超強大 USB 開機、系統安裝碟製作工具
Ventoy 是一個超強大的開機隨身帶製作工具，可幫我我們將 Windows、Linux 或其他常見作業系統的光碟 ISO檔做成一個可開機、可執行系統安裝程序的 USB 隨身碟、外接 SSD 固態硬碟。
厲害的是，Ventoy 還可同時塞進多個不同類型的系統光碟映像檔，開機時還會有選單可以讓我們選擇、安裝不同系統，只要把 ISO 檔拉進去就可以搞定。
用 Ventoy 做成的 USB 開機碟可以同時支援 x86 Legacy BIOS、IA32 UEFI、x86_64 UEFI、ARM64 UEFI 和 MIPS64EL UEFI 等模式，也能直接瀏覽本機硬碟的 ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 影像檔，不管是拿來安裝 Windows/WinPE/Linux/ChromeOS/Unix/VMware/Xen.. 等系統都可以。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Ventoy
- 軟體版本：1.1.05
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
- 檔案大小：15.9 MB
- 系統支援：Windows, Linux
- 官方網站：https://www.ventoy.net/
- 軟體下載：Download 下載
下載 Ventoy 軟體，把它安裝到你的 USB 隨身碟或 SSD 中。
接著將下載來的系統 ISO 映像檔直接拉到已安裝 Ventoy 的隨身碟裡，拉進去就好。
讓電腦重新啟動，並指定從 USB 開機。
馬上可以看到 Ventoy 的開機畫面，如果你有放了很多系統 ISO 檔，可以直接選擇不同版本的系統來開機、安裝。
選單有多種語言可以選。
Ventoy 特色功能：
- 100% 開放原始碼、使用簡單
- 快速(拷貝文件有多快就有多快)
- 可安裝在USB/本機硬碟/SSD/NVMe/SD卡等裝置上
- 直接從 ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 檔案啟動，無需解開
- 支援瀏覽並啟動本機硬碟上的ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 檔案
- ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI 檔案在磁碟上無需連續
- 支援MBR和GPT分割區格式
- 同時支援x86 Legacy BIOS 以及IA32/x86_64/ARM64/MIPS64 UEFI
- UEFI 模式支援安全啟動(Secure Boot)
- 支援資料持久化
- 支援 Windows 系統的自動安裝部
- 支援 Linux 系統的自動安裝部署
- Windows/Linux 自動安裝腳本中支援變數擴充
- 鏡像分區支援FAT32/exFAT/NTFS/UDF/XFS/Ext2(3)(4) 檔案系統
- 支援超過4GB的ISO檔
- 支援選單別名、選單提示訊息顯示
- 支援啟動密碼保護
- 保留ISO原始的啟動選單風格(Legacy & UEFI)
- 支援大部分常見作業系統, 已測試1200+ 個ISO文件
- 不只是能啟動ISO映像檔，而是支援啟動後完整的安裝過程
- 選單可以在清單模式和目錄樹模式之間隨時切換
- 提出”Ventoy Compatible” 概念
- 支援插件擴展，提供圖形化插件配置器
- Linux vDisk(vhd/vdi/raw…) 啟動解決方案
- 支援向運行環境注入文件
- 支援動態替換ISO檔案中的原始啟動設定檔
- 高度可自訂的主題風格和菜單
- 磁碟硬體寫入保護開啟時不影響基本功能
- 不影響USB日常普通使用
- 版本升級時資料不會遺失
- 無需跟隨作業系統升級而升級Ventoy