Wise Care 365 電腦清理、加速工具

       

電腦用久了難免會累積許多暫存檔、垃圾檔案，尤其偶爾會安裝一些原本以為用得到的軟體，事後在移除時如果沒有清除乾淨，可能會留下許多沒必要的檔案與系統登錄檔記錄。

如果想要偶爾清一清電腦，讓電腦跑得更快、更順，可以試試看這個 Wise Care 365 電腦清理、加速工具。

Wise Care 提供一鍵檢查、 一鍵修復功能，可快速檢測電腦瀏覽器紀錄、隱私相關資訊、防火牆設定、無效登錄檔、無用檔案、其他電腦使用痕跡與檔案紀錄… 並最佳化系統開機速度與執行效能，透過清理與維護，能讓電腦運作起來更穩定一些。

另外還有系統最佳化、磁碟重組、登錄檔重組、開機啟動項目管理與右鍵選單管理… 等功能，是個相當全面且實用的系統維護工具。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Wise Care 365
  • 軟體版本：7.2.3.699
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（部分功能需付費PRO版才有）
  • 檔案大小：22.6MB
  • 系統支援：Windows 7/8/10/11
  • 官方網站：https://www.wisecleaner.com/
  • 軟體下載：Download 下載

最後更新：03-12, 2025 下午 12:45

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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