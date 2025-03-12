Wise Care 365 電腦清理、加速工具

電腦用久了難免會累積許多暫存檔、垃圾檔案，尤其偶爾會安裝一些原本以為用得到的軟體，事後在移除時如果沒有清除乾淨，可能會留下許多沒必要的檔案與系統登錄檔記錄。

如果想要偶爾清一清電腦，讓電腦跑得更快、更順，可以試試看這個 Wise Care 365 電腦清理、加速工具。

Wise Care 提供一鍵檢查、 一鍵修復功能，可快速檢測電腦瀏覽器紀錄、隱私相關資訊、防火牆設定、無效登錄檔、無用檔案、其他電腦使用痕跡與檔案紀錄… 並最佳化系統開機速度與執行效能，透過清理與維護，能讓電腦運作起來更穩定一些。

另外還有系統最佳化、磁碟重組、登錄檔重組、開機啟動項目管理與右鍵選單管理… 等功能，是個相當全面且實用的系統維護工具。