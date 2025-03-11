GIMP 繪圖軟體（免費版的 Photoshop）

GIMP 是一款功能相當強大、足以媲美 Adobe Photoshop 的影像處理軟體，可用於一般美術設計、繪圖、照片後製處理或其他美術編輯與改圖… 等各種需求，不管是設計師、行銷企劃人員、電商小老闆或學生、教育單位.. 不想花大錢買 Photoshop 的人，都可以用 GIMP 來完成自己的作品。

在功能方面，不管是圖層堆疊、文字、特效、遮罩或各種筆刷、套索、橡皮擦、仿製工具、修復…等工具一樣都有提供，也能支援壓力感應的繪圖板，內建各種濾鏡等模糊、銳化、色彩調整、藝術效果，也能支援自訂腳本、介面調整與快捷鍵與外掛程式…等。是個功能相當齊全，資源也還算豐富的繪圖軟體。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： GIMP

GIMP 軟體版本： 3.0.0 RC3、2.10.38 穩定版

3.0.0 RC3、2.10.38 穩定版 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體（開放原始碼）

免費軟體（開放原始碼） 檔案大小： 366MB

366MB 系統支援： Windows, macOS, Linux

Windows, macOS, Linux 官方網站： https://www.gimp.org/

https://www.gimp.org/ 軟體下載： Download 下載

原生支援繁體中文語系的操作介面。

GIMP 與 Photoshop 的主要差異：