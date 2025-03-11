GIMP 繪圖軟體（免費版的 Photoshop）
GIMP 是一款功能相當強大、足以媲美 Adobe Photoshop 的影像處理軟體，可用於一般美術設計、繪圖、照片後製處理或其他美術編輯與改圖… 等各種需求，不管是設計師、行銷企劃人員、電商小老闆或學生、教育單位.. 不想花大錢買 Photoshop 的人，都可以用 GIMP 來完成自己的作品。
在功能方面，不管是圖層堆疊、文字、特效、遮罩或各種筆刷、套索、橡皮擦、仿製工具、修復…等工具一樣都有提供，也能支援壓力感應的繪圖板，內建各種濾鏡等模糊、銳化、色彩調整、藝術效果，也能支援自訂腳本、介面調整與快捷鍵與外掛程式…等。是個功能相當齊全，資源也還算豐富的繪圖軟體。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：GIMP
- 軟體版本：3.0.0 RC3、2.10.38 穩定版
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
- 檔案大小：366MB
- 系統支援：Windows, macOS, Linux
- 官方網站：https://www.gimp.org/
- 軟體下載：Download 下載
原生支援繁體中文語系的操作介面。
GIMP 與 Photoshop 的主要差異：
|項目
|GIMP
|Photoshop
|價格
|免費且開源，無需任何費用
|付費軟體，採用訂閱制
|功能
|提供基本的圖像編輯工具（如圖層、濾鏡、選取工具），適合一般需求
|功能強大且全面，專業級工具（如 3D 編輯、AI 功能、進階色彩管理）
|易用性
|介面較舊，對新手來說學習曲線稍陡
|介面現代化且直觀，提供大量教學資源，適合新手及專業人士
|擴充性
|支援插件和腳本，但生態系統不如 Photoshop 豐富
|擁有龐大的插件和預設生態系統，支援第三方資源（如筆刷、動作）
|性能
|對硬體要求較低，適合低配電腦
|對硬體要求較高，尤其是處理大型檔案或複雜專案時
|檔案格式支援
|支援常見格式（如 PSD），但部分進階 PSD 功能可能無法完全相容
|原生支援 PSD 及其他專業格式，相容性極佳
|社群與支援
|依賴開源社群，支援主要來自論壇和自學資源
|官方提供客戶支援、更新頻繁，並有大量專業教程
|專業應用
|適合業餘愛好者、小型專案或預算有限的用戶
|業界標準，廣泛應用於設計、攝影、出版等專業領域
|跨平台支援
|可在 Windows、Mac、Linux 上運行
|僅支援 Windows 和 Mac，未原生支援 Linux
|更新頻率
|更新速度較慢，由志願者推動
|定期更新，新增功能和修復由 Adobe 主導