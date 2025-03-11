GIMP 繪圖軟體（免費版的 Photoshop）

       

GIMP 是一款功能相當強大、足以媲美 Adobe Photoshop 的影像處理軟體，可用於一般美術設計、繪圖、照片後製處理或其他美術編輯與改圖… 等各種需求，不管是設計師、行銷企劃人員、電商小老闆或學生、教育單位.. 不想花大錢買 Photoshop 的人，都可以用 GIMP 來完成自己的作品。

在功能方面，不管是圖層堆疊、文字、特效、遮罩或各種筆刷、套索、橡皮擦、仿製工具、修復…等工具一樣都有提供，也能支援壓力感應的繪圖板，內建各種濾鏡等模糊、銳化、色彩調整、藝術效果，也能支援自訂腳本、介面調整與快捷鍵與外掛程式…等。是個功能相當齊全，資源也還算豐富的繪圖軟體。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：GIMP
  • 軟體版本：3.0.0 RC3、2.10.38 穩定版
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
  • 檔案大小：366MB
  • 系統支援：Windows, macOS, Linux
  • 官方網站：https://www.gimp.org/
  • 軟體下載：Download 下載

原生支援繁體中文語系的操作介面。

GIMP 與 Photoshop 的主要差異：

項目GIMPPhotoshop
價格免費且開源，無需任何費用付費軟體，採用訂閱制
功能提供基本的圖像編輯工具（如圖層、濾鏡、選取工具），適合一般需求功能強大且全面，專業級工具（如 3D 編輯、AI 功能、進階色彩管理）
易用性介面較舊，對新手來說學習曲線稍陡介面現代化且直觀，提供大量教學資源，適合新手及專業人士
擴充性支援插件和腳本，但生態系統不如 Photoshop 豐富擁有龐大的插件和預設生態系統，支援第三方資源（如筆刷、動作）
性能對硬體要求較低，適合低配電腦對硬體要求較高，尤其是處理大型檔案或複雜專案時
檔案格式支援支援常見格式（如 PSD），但部分進階 PSD 功能可能無法完全相容原生支援 PSD 及其他專業格式，相容性極佳
社群與支援依賴開源社群，支援主要來自論壇和自學資源官方提供客戶支援、更新頻繁，並有大量專業教程
專業應用適合業餘愛好者、小型專案或預算有限的用戶業界標準，廣泛應用於設計、攝影、出版等專業領域
跨平台支援可在 Windows、Mac、Linux 上運行僅支援 Windows 和 Mac，未原生支援 Linux
更新頻率更新速度較慢，由志願者推動定期更新，新增功能和修復由 Adobe 主導

最後更新：03-11, 2025 上午 11:36

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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