OpenShot 影片剪輯軟體（免費、無浮水印）

       

OpenShot 是一個開放原始碼、跨平台的免費影音剪輯軟體，提供一個自由、沒有使用限制也不會在你的影片留下浮水印的快速剪片工具。

OpenShot 用起來跟其他類似軟體差不多，一般的影片修剪、添加字幕、插入背景音樂、轉場特效或加入特殊符號或其他視覺效果…等，用起來一樣簡單便利。

比較不一樣的是，OpenShot 沒有影音軌的數量限制，我們可以依照實際需求插入無限多的音軌、影片或其他特效、圖示。此外還內建了簡易的音軌裁切編輯工具，影片的部分也能個別調整音量、分離音訊、配置時間與位置或做其他旋轉、動畫化、淡入淡出等設定。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：OpenShot Video Editor
  • 軟體版本：3.3.0
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
  • 檔案大小：188MB
  • 系統支援：Windows, macOS, Linux
  • 官方網站：https://www.openshot.org/
  • 軟體下載：Download 下載

整體來說，OpenShot 雖然不像一般付費軟體看起來那麼豐富可愛，也沒直接內建太多剪輯資源或素材，不過還是一樣可以透過其他素材網站下載到你要的資源。而那些更專業的調色工具、動態追蹤或複雜的遮罩或各種模式等進階功能，如果有需要的話可能還是另外找付費專業工具。

多種轉場特效..

可插入各種表情符號、特殊符號與圖案..

單獨調整、編輯個別的影片檔

簡單編修插入的音效檔。

最後更新：03-10, 2025 下午 4:26

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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