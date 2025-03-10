Inkscape 免費插畫、向量繪圖軟體（取代 Illustrator, CorelDRAW）

Inkscape 是個功能強大、靈活好用的免費 SVG 向量繪圖軟體（開放原始碼），很多設計師、插畫家或網頁相關的美編會拿 Inkscape 來繪製各種插圖、商標、藝術作品、行銷廣告作品、工程繪圖、卡通圖案、圖表和流程圖，也能支援書籍或出版品的排版印刷任務。

Inkscape 的功能齊全、操作簡潔，硬體需求不會太高，還直接支援繁體中文介面。原生支援眾多圖檔格式包含 SVG、AI、EPS、PDF、PS 和 PNG…等，還能透過擴充套件的方式來自訂、擴展各種繪圖應用。

不少人推薦可拿 Inkscape 來取代 Illustrator, CorelDRAW 等繪圖軟體，不過有些慣用的操作跟商業軟體的複雜、專業程度不一定能完全對比，但對於預算有限的輕度使用者或學生、教育單位來說，Inkscape 很值得一試。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Inkscape

Inkscape 軟體版本： 1.4

1.4 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體，開放原始碼

免費軟體，開放原始碼 檔案大小： 141MB

141MB 系統支援： Windows, macOS, Linux

Windows, macOS, Linux 官方網站： https://inkscape.org/

https://inkscape.org/ 軟體下載： Download 下載