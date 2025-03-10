Inkscape 免費插畫、向量繪圖軟體（取代 Illustrator, CorelDRAW）

       

Inkscape 是個功能強大、靈活好用的免費 SVG 向量繪圖軟體（開放原始碼），很多設計師、插畫家或網頁相關的美編會拿 Inkscape 來繪製各種插圖、商標、藝術作品、行銷廣告作品、工程繪圖、卡通圖案、圖表和流程圖，也能支援書籍或出版品的排版印刷任務。

Inkscape 的功能齊全、操作簡潔，硬體需求不會太高，還直接支援繁體中文介面。原生支援眾多圖檔格式包含 SVG、AI、EPS、PDF、PS 和 PNG…等，還能透過擴充套件的方式來自訂、擴展各種繪圖應用。

不少人推薦可拿 Inkscape 來取代 Illustrator, CorelDRAW 等繪圖軟體，不過有些慣用的操作跟商業軟體的複雜、專業程度不一定能完全對比，但對於預算有限的輕度使用者或學生、教育單位來說，Inkscape 很值得一試。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Inkscape
  • 軟體版本：1.4
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體，開放原始碼
  • 檔案大小：141MB
  • 系統支援：Windows, macOS, Linux
  • 官方網站：https://inkscape.org/
  • 軟體下載：Download 下載

類別功能描述
物件建立繪圖工具包括自由手繪筆、貝茲曲線與直線工具，提供靈活的創作方式。
形狀工具支援矩形、橢圓、多邊形、星形、螺旋等多種基本形狀，且可調整參數。
文字工具可建立與編輯文字，支援多行文字、沿路徑排列文字等功能。
嵌入點陣圖像可將點陣圖像嵌入文件中，並支援圖像描圖功能，將點陣圖轉換為向量圖。
物件操控變形操作支援移動、縮放、旋轉、傾斜等操作，可透過滑鼠或精確數值控制。
Z 軸順序調整物件的前後層次順序，方便管理畫布上的元素。
分組將多個物件組成群組，方便整體操作與管理。
圖層支援多圖層設計，可鎖定或隱藏個別圖層以組織工作流程。
路徑操作節點編輯可移動節點、調整貝茲曲線手柄，並對節點進行對齊與分佈。
路徑轉換將文字或形狀轉換為路徑，以便進一步編輯。
路徑運算支援聯集、差集、交集、排除等布林運算，實現複雜形狀設計。
路徑簡化與描邊轉路徑簡化路徑節點或將描邊轉換為獨立路徑，提升設計效率。
外觀設定填充與描邊提供純色、漸層、圖樣等多種填充選項，並可調整描邊寬度與樣式。
路徑標記在路徑起點、中點或終點添加標記（如箭頭），可調整大小與顏色。
透明度與濾鏡支援物件透明度調整與多種濾鏡效果（如模糊、陰影），增強視覺表現。
文字與字型文字編輯可調整字型、大小、間距、字距，並支援文字沿路徑或形狀內流動。
字型管理提供字型預覽與篩選功能，方便選擇合適字型。
對齊與分佈物件對齊支援相對於畫布、選擇物件或其他參考點的對齊功能。
節點分佈均勻分佈路徑上的節點，提升設計精確度。
檔案格式匯入格式支援 SVG、PDF、EPS、PNG 等多種檔案格式匯入。
匯出格式可匯出為 SVG、PNG、PDF 等格式，滿足不同用途需求。
其他功能複製與樣式複製快速複製物件或套用既有樣式，提升工作效率。
模板與擴充功能內建超過 90 種模板，並支援擴充功能以自訂工作流程。
社群支援由國際志願者與專業人士組成的社群提供學習資源與技術支援。

最後更新：03-10, 2025 下午 1:51

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Author: 不來恩

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