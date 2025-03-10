Inkscape 免費插畫、向量繪圖軟體（取代 Illustrator, CorelDRAW）
Inkscape 是個功能強大、靈活好用的免費 SVG 向量繪圖軟體（開放原始碼），很多設計師、插畫家或網頁相關的美編會拿 Inkscape 來繪製各種插圖、商標、藝術作品、行銷廣告作品、工程繪圖、卡通圖案、圖表和流程圖，也能支援書籍或出版品的排版印刷任務。
Inkscape 的功能齊全、操作簡潔，硬體需求不會太高，還直接支援繁體中文介面。原生支援眾多圖檔格式包含 SVG、AI、EPS、PDF、PS 和 PNG…等，還能透過擴充套件的方式來自訂、擴展各種繪圖應用。
不少人推薦可拿 Inkscape 來取代 Illustrator, CorelDRAW 等繪圖軟體，不過有些慣用的操作跟商業軟體的複雜、專業程度不一定能完全對比，但對於預算有限的輕度使用者或學生、教育單位來說，Inkscape 很值得一試。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Inkscape
- 軟體版本：1.4
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體，開放原始碼
- 檔案大小：141MB
- 系統支援：Windows, macOS, Linux
- 官方網站：https://inkscape.org/
- 軟體下載：Download 下載
|類別
|功能
|描述
|物件建立
|繪圖工具
|包括自由手繪筆、貝茲曲線與直線工具，提供靈活的創作方式。
|形狀工具
|支援矩形、橢圓、多邊形、星形、螺旋等多種基本形狀，且可調整參數。
|文字工具
|可建立與編輯文字，支援多行文字、沿路徑排列文字等功能。
|嵌入點陣圖像
|可將點陣圖像嵌入文件中，並支援圖像描圖功能，將點陣圖轉換為向量圖。
|物件操控
|變形操作
|支援移動、縮放、旋轉、傾斜等操作，可透過滑鼠或精確數值控制。
|Z 軸順序
|調整物件的前後層次順序，方便管理畫布上的元素。
|分組
|將多個物件組成群組，方便整體操作與管理。
|圖層
|支援多圖層設計，可鎖定或隱藏個別圖層以組織工作流程。
|路徑操作
|節點編輯
|可移動節點、調整貝茲曲線手柄，並對節點進行對齊與分佈。
|路徑轉換
|將文字或形狀轉換為路徑，以便進一步編輯。
|路徑運算
|支援聯集、差集、交集、排除等布林運算，實現複雜形狀設計。
|路徑簡化與描邊轉路徑
|簡化路徑節點或將描邊轉換為獨立路徑，提升設計效率。
|外觀設定
|填充與描邊
|提供純色、漸層、圖樣等多種填充選項，並可調整描邊寬度與樣式。
|路徑標記
|在路徑起點、中點或終點添加標記（如箭頭），可調整大小與顏色。
|透明度與濾鏡
|支援物件透明度調整與多種濾鏡效果（如模糊、陰影），增強視覺表現。
|文字與字型
|文字編輯
|可調整字型、大小、間距、字距，並支援文字沿路徑或形狀內流動。
|字型管理
|提供字型預覽與篩選功能，方便選擇合適字型。
|對齊與分佈
|物件對齊
|支援相對於畫布、選擇物件或其他參考點的對齊功能。
|節點分佈
|均勻分佈路徑上的節點，提升設計精確度。
|檔案格式
|匯入格式
|支援 SVG、PDF、EPS、PNG 等多種檔案格式匯入。
|匯出格式
|可匯出為 SVG、PNG、PDF 等格式，滿足不同用途需求。
|其他功能
|複製與樣式複製
|快速複製物件或套用既有樣式，提升工作效率。
|模板與擴充功能
|內建超過 90 種模板，並支援擴充功能以自訂工作流程。
|社群支援
|由國際志願者與專業人士組成的社群提供學習資源與技術支援。