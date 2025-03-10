RecCloud 全能AI影音處理神器：影片生成、語音⇋文字、自動翻譯配音

       

RecCloud 是一個很厲害的線上影音處理工具，整合了 AI 加持的全自動化處理能力，提供語音轉文字、輸入文字自動配音朗讀、多語言影片翻譯、影片字幕產生器、影音 AI 總結、輸入文字描述自動生成影片、擷取音頻的人聲分離… 以及其他線上錄影、裁切與合併等…功能。

主要功能：

  • AI 語音轉文字：即時錄音/影片/語音檔快速轉文字，AI一鍵智慧總結
  • AI 影片翻譯：一鍵翻譯配音，多語言影片即刻生成
  • AI 字幕產生器：智慧產生多語言精準字幕，字幕風格由你選
  • AI 文字轉語音：文本一鍵翻譯朗讀，海量音色原音重現
  • AI 影音檔案總結：精確掌握影音檔案重點，AI智慧對話即時釋疑解惑
  • AI 影片生成器：輕鬆透過文字生成高品質影片，全方位滿足客製化需求
  • AI 人聲分離：一鍵抽取音頻，精準分離人聲伴奏
  • 其他功能：線上錄影、影片裁剪、影片合併

RecCloud 提供網頁版與 iPhone、Android 等手機版軟體，基本功能可免費使用，超過限額需另購點數。

實際試用是都還可以，不過 AI 影片生成的部分就…需要多花點時間寫腳本、敘述你要的內容，不然隨便按按他不知道你要幹嘛的話就會有點空洞。

AI 生成影片範例：https://reccloud.com/tw/u/v07bv91

看起來不像是 AI 從無到有畫出來的，而是比較像集合眾多影片圖庫那種彙整內容，不過輸入文字就能自動產生跟敘述接近的內容也是不錯，我看 YouTube 上面一堆標題聳動的垃圾內容差不多就這樣弄了…

最後更新：03-10, 2025 上午 11:40

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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