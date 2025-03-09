LibreCAD 免費 2D 電腦製圖工具（繁體中文版）
LibreCAD 是一個免費、開放原始碼的 CAD 電腦繪圖工具，專注於 2D 建築平面圖、機械零件圖、電路圖… 等專業製圖需求，對於一些基本的幾何圖形、圖層管理與精確測量等功能來說，受到許多工程師、設計師與教育單位的喜愛。
雖然 LibreCAD 沒有 AutoCAD 或 SolidWorks 那麼強大與專業，不過因為軟體較為簡單易用、硬體需求不高且可免費下載使用，對很多預算有限或需求單純的人來說，是相當好用的入門工具。
LibreCAD 可支援 Windows, Mac 與 Linux 等多種作業系統，如果你需要繪製平面圖、零件草圖或各種相對簡單的設計圖，又不想一開始就花大錢買商業軟體，可以先下載 LibreCAD 來試試看。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：LibreCAD
- 軟體版本：2.2.1.1
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言版
- 軟體性質：免費軟體（開放原始碼）
- 檔案大小：25.5MB
- 系統支援：Windows, macOS, Linux
- 官方網站：https://librecad.org/
- 軟體下載：Download 下載
|項目
|LibreCAD
|AutoCAD
|軟體類型
|免費、開源的 2D CAD 軟體
|商業付費的 2D 和 3D CAD 軟體
|功能範圍
|僅支援 2D 繪圖（線條、幾何形狀、尺寸標註等）
|支援 2D 繪圖和 3D 建模，包含進階功能（如參數化設計、渲染、模擬分析）
|優點
|– 免費且開源，無需成本
– 輕量級，低硬體要求
– Windows、MacOS、Linux 跨平台
– 簡單易學，適合初學者
– 支援 DXF 格式
|– 功能強大，適用專業設計
– 支援2D和3D，應用範圍廣
– 提供進階工具（如動態塊、腳本編程）
– 龐大的社群和官方支援
– 兼容多種檔案格式（DWG、DXF 等）
|缺點
|– 僅限 2D，無法建模 3D
– 功能基礎，缺少進階工具 – 更新緩慢，社群支援有限 – 不適合複雜項目 – 學習資源較少
|– 價格昂貴（訂閱制，約數千美元/年）
– 硬體要求高
– 學習曲線陡峭，對初學者不友好
– 不開源，無法自訂
|檔案格式
|主要支援 DXF，部分支援其他格式
|支援 DWG（專有格式）、DXF 及其他多種格式
|適用對象
|初學者、學生、DIY 愛好者、小型簡單項目
|專業工程師、建築師、大型工程項目
|硬體需求
|低（可在舊電腦上運行）
|高（需要較強的 CPU、GPU 和記憶體）
|學習難度
|低，介面簡單直觀
|高，功能複雜需要系統性學習
|價格
|完全免費
|付費（年訂閱制，學生版免費但有限制）
|開發與支援
|開源社群維護，更新不頻繁
|Autodesk 公司開發，定期更新並提供專業技術支援