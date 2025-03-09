LibreCAD 免費 2D 電腦製圖工具（繁體中文版）

LibreCAD 是一個免費、開放原始碼的 CAD 電腦繪圖工具，專注於 2D 建築平面圖、機械零件圖、電路圖… 等專業製圖需求，對於一些基本的幾何圖形、圖層管理與精確測量等功能來說，受到許多工程師、設計師與教育單位的喜愛。

雖然 LibreCAD 沒有 AutoCAD 或 SolidWorks 那麼強大與專業，不過因為軟體較為簡單易用、硬體需求不高且可免費下載使用，對很多預算有限或需求單純的人來說，是相當好用的入門工具。

LibreCAD 可支援 Windows, Mac 與 Linux 等多種作業系統，如果你需要繪製平面圖、零件草圖或各種相對簡單的設計圖，又不想一開始就花大錢買商業軟體，可以先下載 LibreCAD 來試試看。