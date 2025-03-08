注意！醫院打電話說有人拿你雙證件領「管制藥品」、懷疑涉及不法 ← 這是詐騙

詐騙又來了！這次是冒名【花蓮門諾醫院】、【花蓮慈濟醫院】以及【基隆長庚醫院】… 等醫院的「藥劑部主任」，很好心的打電話來提醒你，說有人拿了你的證件來冒名領取管制藥品…

這位語氣沉穩的專業藥師懷疑「代領人」涉及不法、急需確認你的身分，還很好心的幫你轉接電話給警察局的員警，還語氣嚴肅的警告若不立即處理，可能會有嚴重影響。

詐騙集團除了可以完整說出你的姓名、身分證字號，甚至連管制藥物的藥品名稱、作用都敘述的相當完整專業，扮演警員的人還主動告知員警編號與服務單位… 加上語氣很緊急又略帶威脅，真的很容易上當啊！

甚至「電話掛斷後，他們再次來電，強調事態嚴重，如果不方便親自前往花蓮，可以透過LINE視訊報案，配合調查。環環相扣的手法，加上緊湊的時間壓力，讓人幾乎無法冷靜思考。」… 完全不給人思考、求證的機會，整個氣氛營造的手法非常恐怖。

真的要很小心， 尤其現在一堆大型醫院的電腦頻頻遭入侵、盜走詳細個資與醫療紀錄，之後的詐騙只會更加逼真且難以辨識。

其他案例：

所以，真的要很小心、很小心、很小心！ 有什麼奇怪的，先掛斷電話、打「165」求證看看再說。

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